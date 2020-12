Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 20/dic/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 20/dic/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Deportivas

TC: POLE PARA GIANINI Ayer comenzó la actividad oficial del Gran Premio Coronación del Turismo Carretera en el Circuito San Juan Villicum. El mejor tiempo de la clasificación fue de Juan Pablo Gianini (Ford), mientras el líder de la Copa de Oro, Mariano Werner (Ford), quedó en el 5º puesto. Su escolta, Juan Cruz Benvenuti (Torino) fue 7º. Hoy se disputarán las series desde las 9.50 y la final se pondrá en marcha a las 13.10. En el TC Pista, el más rápido fue Ayrton Londero (Ford), 3º en la Copa de Plata. El líder es Andrés Jakos (Dodge), quien fue 4º en la clasificación; mientras el escolta, Germán Todino (Torino), resultó 8º ayer. Por su parte, Sebastián Abella (Dodge) quedó 18º. Las series de "la telonera" comenzarán a las 9.00 y la final se largará a las 12.10. UPCN CAMPEÓN En el primer certamen del retorno del vóley en nuestro país, UPCN de San Juan se coronó bicampeón de la Copa Argentina al vencer 3-0 en la final al debutante Paracao de Entre Ríos. El torneo se disputó en modo "burbuja" en el estadio Once Unidos de Mar del Plata. CERRÓ LA PRE Facundo Campazzo disputó el tercer y último partido de pretemporada de la NBA: Denver Nuggets aplastó 129-96 a Portland Trail Blazers con 3 puntos y un robo del base cordobés, quien estuvo casi 15 minutos en cancha y cometió cinco faltas. El miércoles será el turno del debut oficial, cuando los Nuggets se midan frente a Sacramento Kings. LAPRO FUE FIGURA Por la 15ª fecha de la Euroliga, Real Madrid venció 86-82 como visitante a Olympiakos y mejoró su récord a 10-5. El máximo anotador del conjunto Blanco fue el argentino Nicolás Laprovittola: anotó 19 puntos y, además, brindó 6 asistencias. Por su parte, Gabriel Deck aportó un doble y tres rebotes. En tanto, Baskonia, con 4 puntos de Luca Vildoza, cayó 77-66 con Bayern Munich, mientras Barcelona (con apenas 29 segundos de Leandro Bolmaro) perdió 68-67 como local con Maccabi Tel Aviv. QUIMSA, A PASO FIRME En sus dos últimas presentaciones en Liga Nacional, Quimsa de Santiago del Estero superó 78-71 a San Lorenzo y 101-94 a Bahía Basket para consolidarse como líder de la competencia con récord de 14-3. En la pelea por el primer lugar también se encuentra San Martín de Corrientes, que el viernes venció 74-64 a Boca Juniors y tiene récord de 12-3. CAMPEÓN LATINO FIB Gustavo Lemos se quedó con el Título Latino Súperligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al vencer por KOT en el 2º round al boliviano Yakmani Hurtado en un combate realizado el viernes por la noche en la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Zavalla, provincia de Santa Fe. "El Eléctrico", de 24 años, no peleaba desde noviembre del año pasado. F1: PÉREZ, A RED BULL El mexicano Sergio Pérez fue confirmado como nuevo piloto de Red Bull Racing, escudería en la que será compañero del holandés Max Verstappen. "Checo", quien logró su primera victoria en la Fórmula 1 en el reciente Gran Premio de Sakhir, en Bahrein, reemplaza así a Alex Albon.



