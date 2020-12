La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Protesta de SUPA Campana en el acceso a Maripasa









Están en pugna la base del cálculo para el pago de un "bono COVID" que a nivel nacional arregló la Fempinra. Las medidas de fuerza comenzaron la semana pasada y el gremio advirtió con profundizarlas si el puerto no respeta el acuerdo. El Sindicato Único Portuarios Argentinos (SUPA) de Campana realizó una manifestación ayer en el acceso a la terminal portuaria Maripasa, operada por la empresa Euroamérica. El gremio reclama que para el pago de un "bono COVID" a fin de año se respete la base de cálculo arreglada a nivel nacional con las cámaras empresarias. Gustavo Rodríguez, secretario general del SUPA Campana, encabezó la protesta de ayer y en rueda de prensa advirtió que "pasaremos Navidad y Año Nuevo en este lugar" de no mediar acuerdo. En octubre la Federación Marítima Portuaria de la Industria Naval de la República Argentina (Fempinra), que entre otros sindicatos nuclea a los estibadores campa-nenses, acordó con la Cámara de Puertos Privados Comerciales el pago de un "bono COVID" en dos cuotas iguales entre diciembre y enero. Rodríguez precisó que sus montos deberían ser de 12,5 mil pesos sobre una base de cálculo de 30 jornales, pero indicó que Maripasa pretende dar un bono sobre la base de 40 jornales. "Lamentablemente, nos vemos en un cuello de botella, llevado a cabo por la terminal en una medida unilateral. Ha pretendido sacar los pie del plato, porque nosotros en septiembre de este año habíamos hecho un acuerdo en tándem con lo que había acordado la Fempinra con la Cámara de puertos privados-comerciales", comentó Rodríguez. Señaló que la parte empresaria aduce que en Campana las jornadas de trabajo son de 6 horas cuando en Zárate son de 8, argumento que el gremialista tildó de "inválido". "Y la verdad es que esta gente tiene mucha malicia porque juega con la necesidad de los trabajadores, porque hoy es 21 de diciembre y el jueves 24 muchos de los compañeros no van a poder llevar un pan dulce a la mesa, porque estos tipos se han plantado en esta posición rígida, parecida a un paredón de cemento, donde no quieren bajar de los 40 jornales que ya nos plantearon y que para nosotros es un acto de torpeza total", expresó. Las medidas de acción directa comenzaron la semana pasada, indicó el sindicalista, con el entorpecimiento de la entrada de cargas terrestres al puerto, continuaron ayer con un piquete en el acceso y podrían agravarse en los próximos días. En ese sentido, Rodríguez aseguró que no dudan en pasar las Fiestas en modo protesta si Maripasa no acata lo firmado por la cámara portuaria argentina. "Hoy definitivamente arrancamos con fuego. Y lo hemos charlado y desde acá no nos vamos a ir sin la solución del problema, y esto se soluciona con 30 jornales de base de cálculo que es lo que firmó la Fempinra y la Cámara de Puertos Privado Comerciales", expresó Rodríguez. Maripasa es un puerto con muelle de 225 metros de largo que opera Euroamérica, firma con otras dos terminales en la ciudad -la última fue inaugurada en el Tajiber tras una multimillonaria inversión-. De acuerdo a SUPA Campana, cerca de 100 estibadores se ven a afectados por el conflicto salarial. Tanto el Ministerio de Trabajo de Nación como el de Provincia tienen radicadas denuncias al respecto, informó el gremio. La manifestación se realizó justo en el Día del Estibador Portuario. "Este año fue trágico en todo sentido. Tuvimos la pandemia mundial. Además arrastrábamos una crisis que producto de ello se profundizó, y los estibadores portuarios le pusimos el pecho. Tengo el orgullo de tener un secretario adjunto que con cada buque que llegó a Campana, iba con su mochila a fumigar la escalera y la cubierta una vez que se decretó la cuarentena, más allá que cada barco que entraba al puerto de Campana tenía el libre plática presentado por Sanidad y Fronteras y, aparte, cuando arribaba a muelle se le hacía el control de temperatura (a los tripulantes). Era un doble control por parte del Estado y uno triple de SUPA Campana. Acá nunca hubo peligro. No tuvimos ningún compañero que se haya contagiado de coronavirus en el puerto de Campana. Hemos hecho lo imposible para que el puerto funcionara y los empresarios, a la hora de poner un mísero hueso para que los compañeros pongan algo digno sobre la mesa, se joden en todo", reflexionó Rodríguez.







