La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Dos intrusiones en el barrio privado "Monet"







El sábado pasado hubo dos intentos de robo, mientras tenía lugar una reunión de vecinos para tratar el reciente cambio, por parte de la Administración, de la empresa que prestaba la seguridad privada. Moradores permanentes del barrio privado "Monet" de la Ruta 4 sufrieron este sábado dos diferentes intrusiones, una por la tarde y otra cuando ya había caído el sol. Al menos dos cacos ingresaron a la urbanización violando el cerco perimetral. En ambas ocasiones, personal del Destacamento Alto Los Cardales se presentó en el lugar con celeridad, pero sin lograr apresar a ningún malviviente. "De la policía no podemos decir nada, porque los llamamos y vinieron rápido las dos veces. Lo singular del caso, es que una de las dos intrusiones tuvo lugar mientras los vecinos estábamos reunidos para ponernos de acuerdo y trasladar a los desarrolladores nuestro malestar respecto al cambio inconsulto de la empresa de seguridad privada que teníamos en el barrio", señalaron a La Auténtica Defensa y explicaron que el cambio de la empresa de seguridad privada fue concretado por Fidesco SA, desarrolladora del barrio. MAL ANTECEDENTE Hace poco más de un año, una familia del mismo barrio cerrado fue tomada por sorpresa por un grupo comando. Fueron maniatados, amenazados, golpeados y robados. Esta situación fue tan traumática para los moradores que decidieron volver a vivir a Campana y alquilar su vivienda. SIN TÍTULOS Los mismos vecinos comentaron que el emprendimiento se inició hace 12 años sobre el kilómetro 4,5 de la Ruta 4. Fueron dos etapas de 85 lotes cada una, con todos los servicios y planta de tratamiento cloacal, entre otras mejoras. Sin embargo, quienes compraron terrenos y levantaron viviendas aun no pueden escriturar, al tiempo que la desarrolladora inició una tercera etapa de otros 100 lotes. A esta preocupación de no poder contar con un título de propiedad luego de más de una década de iniciado el desarrollo original, se suma la no concreción de varias obras prometidas durante la etapa de comercialización, entre ellas, un restaurante y bar, una cancha de tenis, vestuarios, una senda aeróbica, y un quincho, entre otras. "El barrio es muy lindo, les fue muy bien y vendieron los 170 lotes. Por eso compraron un terreno al lado y lo van a ampliar. Nos parece bien. Pero los que estamos aquí desde hace varios años ya, queremos las obras que nos prometieron y, fundamentalmente, queremos poder escriturar. Estamos cansados de dialogar y nunca llegar a nada, por eso ahora vamos a intentar por la vía judicial. Por lo pronto, ya enviamos dos cartas documento", concluyeron.

El barrio privado se encuentra sobre kilómetro 4,5 de la Ruta 4. El desarrollo tiene 12 años y los propietarios no tienen aún sus escrituras.



