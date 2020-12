La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Primera D:

El encuentro se disputó en cancha de Ituzaingó y dejó a ambos conjuntos lejos del líder Argentino de Rosario. El próximo rival del Auriazul será Muñiz, en Campana. Por la cuarta fecha de la Zona Reválida del Torneo de Transición de la Primera D, Puerto Nuevo igualó ayer 0-0 como visitante con Centro Español en un partido que se disputó en cancha de Ituzaingó con arbitraje de Juan Robledo. El resultado no le sirvió al Portuario, que quedó a seis unidades del líder Argentino de Rosario cuando solo le restan dos partidos por delante. Y tampoco le sirvió al Gallego, que ahora acumula tres empates en tres presentaciones y se mantiene lejos del Salaíto, el equipo que está mejor perfilado para acceder al Octogonal por el segundo ascenso. Más allá de estos números y de lo estrictamente relacionado a este mini torneo, el Auriazul logró terminar con su valla invicta por segundo encuentro consecutivo, aunque Centro Español tuvo dos ráfagas (una en cada tiempo) en la que le generó situaciones claras de gol. Al mismo tiempo, el DT Gastón Dearmas continúa consolidando su formación titular. De hecho, para este encuentro, repitió la misma alineación que utilizó en la victoria sobre Juventud Unida. Dos cuestiones positivas a tener en cuenta. En el debe le queda mejorar aspectos ofensivos relacionados a la creación y la generación de oportunidades de riesgo, dado que las que tuvo a su favor fueron producto de los errores que provocó en la salida rival. Una tarea en la que Colombano debe seguir afianzándose; y en la que Aguirre deberá tener mayor participación para tratar de aprovechar la velocidad de Moreno y Lojda por los costados y, también, involucrar al sampedrino Gómez, la principal referencia de ataque del equipo de nuestra ciudad. EL PARTIDO En la renovada cancha de Ituzaingó, el juego arrancó muy parejo, con dos equipos midiéndose y disputando fuertemente la mitad de cancha. Por ello, las dos primeras situaciones de riesgo llegaron después de los 25 minutos y fueron para Puerto Nuevo, que aprovechó los resultados de la presión en campo ajeno: en primera instancia, Redondo no decidió bien llegando al área por derecha y en la segunda, un remate imperfecto de Gómez le quedó a Moreno, quien definió desviado entrando por el segundo palo. Luego de esas acciones llegó el mejor momento de Centro Español, que generó tres situaciones claras de gol por intermedio de López. En la primera, Aguirre salvó en la línea después que el fondo Portuario marcara muy mal una pelota parada y López eludiera a Balbuena. En la segunda, el 10 local lo perdió abajo del arco después un centro bajo de Duré que cruzó el área chica. Y en la tercera, López armó una gran jugada por izquierda, pero volvió a fallar al momento de definir. En el final de esa primera parte, el Portuario volvió a forzar el error del fondo Gallego, pero ni Aguirre ni Moreno se pudieron acomodar para rematar de cara al arquero Sánchez. En el segundo tiempo, Centro Español volvió a lucir mejor, presionando a un impreciso Auriazul en los primeros minutos. Sin embargo, en esta oportunidad no pudo desequilibrar en los metros finales y, por ello, el trámite del complemento resultó sumamente parejo y trabado, aunque el local se mostraba más fluido para manejar el balón. Pero las primeras situaciones de peligro de la segunda parte las volvió a tener Puerto Nuevo, después de aprovechar nuevamente errores de la última línea del Gallego: en la primera, el árbitro Robledo cortó increíblemente el juego por una falta al "Noni" Ramón cuando Gómez quedaba de frente al arquero Sánchez; y en la segunda, el atacante sampedrino le entró mordido al balón cuando Redondo llegaba solo a su derecha. En los minutos finales, cuando el empate parecía cosa juzgada, Centro Español estuvo muy cerca de sacudir el marcador: a los 42, López desperdicio un mano a mano con Balbuena tras escaparse por izquierda; y a los 45, Olivetti estrelló un cabezazo en el travesaño tras otra acción de López por la banda izquierda. Con esa jugada se cerró el encuentro, más allá de los cuatro minutos de adición que brindó Robledo. Ahora, el equipo de nuestra ciudad tiene que poner el foco en Muñiz, su próximo rival, con el objetivo de seguir creciendo en este nuevo proceso que comenzó recién un par de meses atrás. SÍNTESIS DEL PARTIDO CENTRO ESPAÑOL (0): Néstor Sánchez; Facundo Ponce, Emanuel Castañeda, Enzo Pare; Brian Urquiza, Maximiliano Ramasco, Fernando Duré, Ignacio Brazuna; Nicolás López, Alan Gramajo y Maximiliano Saura. DT: Sergio Orsini – Matías Modolo. SUPLENTES: Nahuel Avendaño, Leonardo Espinoza, Federico Gile, Diego Juárez, Mauro Olivetti, Leonel Ramírez y Manuel Rivainera. PUERTO NUEVO (0): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Santiago Candia, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Selem Lojda, Eliseo Aguirre, Nicolás Colombano, Enzo Moreno; Nazareno Gómez. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Enzo Cáceres, Uriel Huarte, Santiago Palacio, Agustín Godoy, Ramiro López Otamendi y Agustín Monteleone. GOLES: no hubo. CAMBIOS: ST 13m Palacio x Aguirre (PN); 19m Ramírez x Ramasco (CE), Olivetti x Gramajo (CE) y Rivainera x Saura (CE); 32m Juárez x Duré (CE); 40m Monteleone x Gómez (PN); y 48m Huarte x Lojda (PN). AMONESTADOS: Castañeda (CE); Ramón, Candia y Lojda (PN). CANCHA: Ituzaingó (local Centro Español). ÁRBITRO: Juan Robledo.

