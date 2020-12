La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Coronavirus:

Campana informó el registro de nuevos contagios más alto en casi dos meses







Fueron 32 contagios. La cifra es la más elevada desde el pasado jueves 29 de octubre, cuando se notificaron 55 contagios. Este lunes las autoridades locales informaron 32 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta en casi dos meses. Además fueron notificados tres nuevos pacientes recuperados. Por fortuna, no hubo fallecidos. Las 32 infecciones confirmadas este lunes representan el número diario más elevado desde el pasado 29 de octubre, cuando el Municipio comunicaba haber detectado 55 casos de COVID-19. Un día antes había confirmado 32, el mismo número de ayer. Sin embargo, esto podría no implicar un salto brusco en el ritmo de contagios sino una acumulación de casos confirmados debido al fin de semana. De hecho, el domingo la Secretaría de Salud no brindó su parte diario habitual. Con estas cifras, la ciudad redondea 186 casos activos, 3.831 recuperados y 113 fallecimientos. El promedio diario de contagios en los últimos 7 días es de 13,4 cada 24 horas, en tanto que la tasa de letalidad de la enfermedad es del 2,74%. Desde el inicio de la pandemia, 92,8% de los pacientes enfermos se ha recuperados. Por su parte, Zárate informó 14 nuevos contagios de coronavirus, 10 altas médicas y ningún fallecimiento. Hoy tiene 367 infecciones activas, 3.175 vecinos ya dados de alta y 124 que han perdido la vida. Pilar volvió a ser el distrito de la región que más infecciones nuevas informó: un total de 54 durante este lunes, junto a la misma cantidad de pacientes recuperados y un muerto. De esta manera, Pilar reúne 1.015 pacientes activos, 12.850 recuperados y 310 decesos. En Escobar la pandemia parece estar aletargando su ritmo, al menos durante los últimos días. Si bien este lunes no hubo datos oficiales, el domingo se informaron 19 contagios y 26 personas recuperadas. Además, falleció un nuevo vecino. El distrito de la flor conserva 1.172 activos -la mayor cantidad de todos los relevados en esta nota -, acumula 8.300 recuperados y registra 263 fallecimientos. Por último, Exaltación de la Cruz posee 41 activos, 1.000 recuperados y 26 fallecidos. Este lunes el distrito de Los Cardales y Capilla del Señor informó 6 nuevos contagios, 9 pacientes dados de alta y ningún fallecido. A nivel nacional fueron confirmados 5.853 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.547.138 positivos en el país, de los cuales 1.374.401 son pacientes recuperados y 130.740 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 184 nuevas muertes, son 122 hombres y 62 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 41.997. Ayer fueron realizados 24.076 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.520.949 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 99.631 muestras por millón de habitantes.









