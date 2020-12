La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Continúa la Promoción de Ferreyra Motors







El concesionario multimarca de la Av. Varela festeja el primer año de su taller con sorteos en efectivo. Oportunidades en los SUV de Citroën, con precios directos de fábrica. Ferreyra Motors abrió sus puertas en Av. Varela 588 en 2017, y en noviembre de año pasado concretó la integración de su taller de mantenimiento y servicio de post venta homologado por Citroën Argentina, que se encuentra a la vuelta, en Jacob 761. Para festejar su primer año de vida no sólo atendiendo a los clientes Citroën, sino al público en general, tuvo lugar en noviembre una promoción cuyo ganador tiene nombre y apellido: Héctor Mario Angeleri se llevó los $5 mil prometidos y sorteados por utilizar los servicios del taller. "En diciembre continúa la promoción. Todos aquellos que utilicen los servicios de nuestro taller durante el mes en curso participan por el sorteo de $5 mil, además de otros $20 mil que serán sorteados entre todos aquellos que nos hayan visitado entre noviembre y diciembre", señala Hernán Ferreyra, titular de la firma. CITROËN Y MÁS Dentro del segmento SUV (Sport Utility Vehicle o, traducido al español, Vehículo Utilitario Deportivo) el Citroën C4 Cactus fue el más vendido en el 2020 en la Argentina. "Lo mismo pasó en mi concesionaria, porque la relación precio/confiabilidad/tecnología, Citroën hoy ofrece una opción más que tentadora con el Cactus. Porque, además, las motorizaciones son de última generación", dice. En ese sentido, para el 2021 Ferreyra avizora un éxito similar para el C5 Aircross versión SS. "Ya comenzó la preventa y la entrega es inmediata. Como el Cactus, este también es un SUV, pero en el tope de gama. Ambos los financiamos hasta el 80% directamente de fábrica. En ese segmento, y a ese precio, en Campana no vas a conseguir nada igual". Si bien es un concesionario multimarca, Ferreyra Motors tiene trato directo con Citroën Argentina, por lo cual también está habilitado para gestionar planes de ahorro para la compra de 0kms, sin intermediarios. "Hacemos entregas en la 2da y 4ta cuota, y tratamos directamente con la terminal. Eso nos permite también hacer paquetes corporativos, o tramitar descuentos para personas portadoras del Certificado Único de Discapacidad". Hoy el staff de Ferreyra Motors cuenta con una docena de empleados, incluyendo a 2 pasantes en el salón de ventas de Av. Varela, y otros 2 en el taller mecánico de Jacob. "Somos una empresa joven y familiar. A pesar de la pandemia y el paráte económico, en el 2020 no nos fue mal y la idea es crecer: en el 2021 quiero traer otra marca a Campana, acordando directamente con la terminal. Para eso vamos a tener que abrir otro local de ventas y, claro, contratar más gente", comenta con una sonrisa y concluye: "Les deseo Felices Fiestas y un próspero 2021".

Hernán Ferreyra junto a sus hijos en el salón de ventas de Av. Varela y Jacob. "Les deseo felices fiestas y un próspero 2021", señaló.





El concesionario multimarca, tiene trato directo con Citroën Argentina. En el 2021 tiene planeado crecer y abrir otro local.



