MENSAJE EN CONTRA

La Conferencia Episcopal Argentina hizo un llamado a la "esperanza" para la Navidad, a pesar de un panorama "ennegrecido" por el aborto y realizó un pedido de "ardua reconstrucción" de las fuentes de trabajo, educación, instituciones y lazos fraternos. El clero dedicó parte de su mensaje al debate que se está dando en el Senado sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al sostener que "sin embargo, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos". "Otra cosa sería defender los derechos humanos de los débiles de tal manera que no se los neguemos, aunque no hayan nacido", agregaron. En una advertencia directa los senadores, se indicó: "Quienes esperan empezar un año mejor, esta agenda legislativa no les trae esperanzas".

CAÍDA POR NUEVA CEPA

La nueva cepa de Covid-19 detectada en Reino Unido golpeó a los mercados y las acciones líderes de la Bolsa de Comercio porteña sufrieron una caída del 4,18%, mientras los certificados de empresas locales en Wall Street perdieron hasta 8,6%.

La plaza porteña se contagió del mal clima internacional, a partir de las noticias originadas en el Reino Unido por la nueva cepa del Covid-19, más contagiosa que la anterior. A nivel local, la mirada de inversores y operadores también está puesta en las señales que pueda transmitir el Gobierno respecto de la orientación de la política monetaria y el rumbo que pueda marcar. Otro punto de análisis y preocupación está relacionado con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, que el Gobierno considera encaminadas. En ese contexto, el indicador Merval retrocedió a 50.159,86 puntos; el volumen negociado en acciones llegó a 927,2 millones de pesos y el balance de precios dejó 26 alzas, 213 caídas y 10 especies sin cambios.

MÁS QUE LA INFLACIÓN

Los precios mayoristas subieron 4,2% en noviembre, un punto por encima de la inflación del período, y acumulan en el año un alza del 29,7%, informó el INDEC.

El aumento de noviembre fue consecuencia del alza del 4,1% en productos nacionales y del 5,2% en importados. En los últimos doce meses, el indicador acumula un incremento del 34,4%, en línea con la evolución de los precios minoristas en ese período, que fue del 35,8%. El índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) mostró un aumento del 4,5% y el del Productor (IPP) del 4,8%. El aumento del IPIB fue consecuencia del alza del 4,5% en productos nacionales y del 5,2% en importados.

En los últimos doce meses este indicador registra un aumento del 36,9%, y desde diciembre último se incrementaron 32,6%, levemente por encima de la evolución de la inflación.

HORROR EN LAFERRERE

Un hombre asesinó de once puñaladas a su esposa embarazada, a quien también se ahorcó, y luego se suicidó al colgarse por el cuello en una vivienda de la localidad bonaerense de Gregorio de Laferrere, donde un niño de cuatro años, hijo de la mujer, permaneció encerrado dos días junto a los cadáveres. El caso de femicidio y suicidio fue descubierto este domingo en una vivienda situada en Fournier y Recuerdo, de esa localidad del partido de La Matanza, al sudoeste del Gran Buenos Aires. En ese lugar fue asesinada de once puñaladas Jimena Huanca, de 30 años, quien se encontraba embarazada y fue hallada con cable rodeando el cuello, además de signos de haber recibido once heridas cortantes, indicaron fuentes policiales. El esposo de Huanca, Juan Gabriel Mamani, de 36 años, fue encontrado pendiendo por el cuello de una soga atada a un tirante del termotanque de la casa que alquilaba la pareja en la planta alta de una propiedad.