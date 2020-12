La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Unas fiestas diferentes:

¿Cómo deben ser los cuidados para festejar en pandemia?







Ante la llegada de fin de año y las celebraciones que representa, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomendó a las autoridades de los países con transmisión generalizada de COVID-19 considerar seriamente la posibilidad de reducir las reuniones masivas Si bien durante una pandemia no existen fiestas sin riesgos, la Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC, comparte una serie de recomendaciones para que las reuniones que se lleven a cabo, se realicen de manera segura, minimizando la probabilidad de contagio y propagación del virus: - Limitar las reuniones y/o festejos familiares o sociales durante los 14 días previos, más aún, si está previsto compartir fiestas con personas que presenten factores de riesgo, principalmente mayores de 60 años. - Se aconseja que las reuniones sociales sean en domicilios privados y siempre al aire libre -en jardines, patios o terrazas-, limitando el número de asistentes, manteniendo siempre la distancia mínima de 2 metros, y extremar los cuidados para con los mayores de 60 años y personas con factores de riesgo. - De no ser posible al aire libre, abrir puertas y ventanas para asegurar buena ventilación. - En la distribución de las personas en la mesa, cena o brindis, se recomienda que aquellos convivientes, o contactos habituales, se ubiquen juntos y sin mezclar con otros grupos. - No se deben compartir cubiertos, vasos o mate: se recomienda etiquetar estos utensilios con el nombre de cada persona para evitar confusiones. - No utilizar el transporte público, como colectivos, trenes o subtes. Asimismo, la profesional de OSPEDYC remarca que es importante tener presente aquellas medidas de prevención que estamos cumpliendo desde el inicio de la pandemia, tales como: - Lavarse las manos con frecuencia, usando agua y jabón o un desinfectante de manos a base de alcohol. - Mantener una distancia de seguridad con las personas presentes. - Utilizar mascarilla cuando no sea posible mantener el distanciamiento físico- debe cubrir la nariz, la boca y el mentón-. - No tocarse los ojos, la nariz ni la boca. - Cubrirse la nariz y la boca con el codo flexionado o con un pañuelo descartable al toser o estornudar. - En caso de malestar, fiebre, tos o dificultad para respirar, quedarse en casa y buscar atención médica.



Unas fiestas diferentes:

¿Cómo deben ser los cuidados para festejar en pandemia?

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar