Ayer tenían previsto realizar una manifestación por los barrios de esa localidad. Dos proyectos están siendo analizados por la Legislatura bonaerense. Los vecinos a favor de la autonomía de Lima volvieron a la carga y previo a las Fiestas, realizaron una manifestación por la localidad en apoyo a los proyectos que analiza la Legislatura bonaerense. La acción estuvo a cargo de la Asociación por la Autonomía de Lima (APAL) y tuvo como objetivo no solo recorrer los barrios de Lima para visibilizar el histórico reclamo, sino también realizar una abrazo simbólico a la localidad. Con el impulso a APAL, en La Plata hay dos proyectos de relevancia para el futuro de Lima. En Diputados se encuentra la creación del Municipio de Lima, que fue presentada por la diputada de Juntos por el Cambio Sandra Paris. Mientras tanto, en el Senado hay otra iniciativa que busca declarar ciudad a la localidad y que lleva la firma de la legisladora Agustina Propato, del Frente de Todos. "Lima ya dejó de ser un pueblo hace mucho tiempo y cumplimos con los requisitos que son tener organismos policiales, centros de salud y otros que obligan a la declaración de ciudad", expresó el presidente de APAL, Lucas Ibáñez. "Es fundamental la unión de las fuerzas políticas que se han manifestado a favor del proyecto de nuevo municipio para avanzar y estamos trabajando porque consideramos que le cambiará la calidad de vida a los vecinos", consideró. El autonomista dijo que Lima ha tenido un "crecimiento desparejo" y "sin planificación", problemas que junto a los "de agua, de luz y otros" se podrían haber evitado "si hubiese habido un Estado municipal presente". "Hemos visto que a lo largo de los años, en los presupuestos nos disminuyen el porcentaje del presupuesto de Lima con respecto a Zárate y ese es uno de los motivos por los que queremos ser independientes, para no seguir dependiendo del intendente de turno porque hoy por hoy Lima no tiene el caudal de votos que tiene Zárate y creemos que por eso los recursos siempre se destinan al partido de cabecera", sostuvo Ibáñez. Desde hace algunos años Lima comenzó a elegir por el voto de sus vecino un delegado ante el Municipio de Zárate. Sin embargo, el movimiento autonomista pretende la escisión total de ese distrito.

