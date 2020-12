La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Albizola ya no tiene más calles de tierra







La Secretaría de Espacio Público del Municipio colocó escoria donada por la empresa Tenaris Siderca en diez calles de tosca. El intendente Abella supervisó las tareas y dialogó con los vecinos. El intendente Sebastián Abella visitó este lunes el barrio Albizola para supervisar algunas tareas que realizó la Secretaría de Espacio Público y dialogar con los vecinos. La empresa Tenaris Siderca donó escoria al Municipio, la cual fue colocada en diez calles de tosca. De esta manera, el barrio ya no posee ninguna calle de tierra teniendo en cuenta que el resto están pavimentadas. "Venimos trabajando en este barrio desde hace mucho tiempo. Invertimos en un importante plan de pavimento; luego, colocamos luminarias. Ahora, con estas tareas también dimos una solución clave para los vecinos quitando la totalidad de calles de tierra", destacó Abella. El jefe comunal aprovechó su visita al barrio para dialogar con los vecinos. Durante el encuentro, destacaron el valor de estas tareas. "Esperamos que los vecinos puedan disfrutar de un verano distinto con estos trabajos llegan a su barrio para mejorar su calidad de vida", cerró el jefe comunal.

El Intendente dialoga con los vecinos.

#Sabado, trabajando en las calles de Albizola pic.twitter.com/qVfXcsY0nE — MunicipalidadCampana (@campanagov) December 19, 2020

