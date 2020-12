La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 22 de Diciembre







DÍA DEL EMPLEADO DE FARMACIA Instituido en elartículo 42 del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT 556/09) y celebrado desde el año 2012, en este día se conmemora la fundación del Centro de Auxiliares de Farmacia en el año 1910 y se homenajea a los empleados de farmacia por velar por el cuidado de la salud asesorando a las personas a encontrar sus medicamentos. En lo que respecta al Centro de Auxiliares de Farmacia, el mismo se convirtió oficialmente en la Asociación de Empleados de Farmacia (ADEF) en el año 1930. FALLECE LUCA PRODAN Luca George Prodan nació el 17 de mayo del año 1953 en Roma, Italia. Proveniente de una familia adinerada, Prodan transcurrió su adolescencia en el prestigioso internado GordonstounSchool de Escocia hasta que a los 17 años se escapó de la institución. El adolescente emprendió un viaje por Europa y desesperó a su familia que empezó a buscarlo con la ayuda de Interpol; inevitablemente fue encontrado en su ciudad natal y, tras ser regañado por sus padres, finalizó sus estudios. Más adelante, en el año 1978, formó su primera banda, "The New Clear Heads", en Londres; con la misma, se presentó en diversos pubs y grabó su primer cassette que contiene las canciones "White Trash", "SpaceAgeOutrage" y "United - 7x7."Al año siguiente, la muerte de su hermana fue un golpe duro en la vida de Prodan que, producto de su adicción a la heroína, quedó en coma. Cuando despertó recibió una carta de su amigo "Timmy" McKern que lo impulsó a radicarse en Argentina: "ahí apareció una fotografía que ´Timmy´ le mandó de él, su mujer y un bebé en las sierras de Córdoba con el mensaje: ´Te extrañamos, qué lindo sería poder verte´. Luca dijo: ´Tengo que ir ahí´. Y era como su último intento de supervivencia" contó su hermano Andrea Prodan. Liderada por Prodan e integrada por Ricardo Mollo, Germán Daffunchio, Alberto Troglio, RobertoPettinato y Diego Arnedo, "Sumo" fue una de las bandas más influyentes del país. Su primer disco fue "Corpiños en la madrugada" (1983), al cual le siguieron "Divididos por la felicidad" (1985), "Llegando los monos" (1986), "After chabón" (1987) y "Fiebre" (1989); en los mismos se destacaron las canciones "Mejor no hablar (de ciertas cosas)", "La rubia tarada", "Reggae de Paz y Amor", "Los viejos vinagres", "Crua Chan" y "Mañana en el Abasto". Falleció en el año 1987 en Buenos Aires. "LOCKED OUT OF HEAVEN" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2012, la canción "Lockedout of heaven" de Bruno Mars destronaba a "Diamonds" de Rihanna del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "Unorthodox Jukebox" (2012) y compuesta por el cantante estadounidense junto a "TheSmeezingtons", el artista manifestó que la misma está influenciada por "ThePolice": "crecí escuchando ´ThePolice´, actuando en bares, cantando sus canciones. Y como artista, como compositor, es como ´¡Hombre, quiero escribir una canción que haga explotar los ojos de la gente con el primer acorde!´".

