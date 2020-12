La Auténtica Defensa. Edición del martes, 22/dic/2020 Breves: Fútbol

22 de Diciembre de 2020







BANFIELD, ÚNICO LÍDER En el cierre de la Fase Campeonato de la Copa Diego Armando Maradona, Banfield derrotó anoche por 2-1 a Gimnasia de La Plata y quedó como único líder de la Zona B con 6 unidades, dos más que Talleres de Córdoba. En tanto, en la Zona A mandan Boca Juniors (que le ganó 2-1 a Independiente), River Plate (3-1 a Huracán) y Argentino Juniors (1-0 a Arsenal), todos con 4 puntos. En la Zona A de la Fase Complementación lideran Rosario Central (anoche empató 2-2 con Unión), Defensa y Justicia y Lanús (que igualaron 1-1 el domingo) con 4 puntos. Mientras en la Zona B, Vélez Sarsfield superó 2-0 a Central Córdoba (SdE), mantuvo su puntaje ideal en esta segunda etapa y alcanzó en la cima a Newells (que el sábado había vencido 3-0 a Godoy Cruz). PRIMERA B METRO Por la Fase Reválida, entre domingo y lunes jugaron: Fénix 1-2 Talleres (RE), Defensores Unidos 2-2 Deportivo Armenio, Sacachispas 2-1 Colegiales y UAI Urquiza 0-2 Los Andes. Así, en la Zona Reválida 1 lideran Armenio y Talleres con 5 unidades; mientras en la Zona Reválida 2 mandan Argentino de Quilmes, Los Andes y Flandria, también con 5. PRIMERA C En el cierre de la cuarta fecha de la Zona Campeonato, Deportivo Laferrere y Argentino de Merlo empataron 0-0. Con este resultado, Lamadrid y Real Pilar se mantienen como líderes con 7 puntos, uno más que Argentino (M). PREMIER LEAGUE Leicester (27 puntos) venció 2-0 a Tottenham (25) como visitante y quedó como único escolta del líder Liverpool (31). Mientras el tercer escalón le pertenece ahora a Manchester United (26), que goleó 6-2 al Leeds de Marcelo Bielsa (14º con 17 unidades). Ayer, esta 14ª fecha se cerró con el triunfo 3-0 de Chelsea (25) sobre West Ham. LIGA DE ESPAÑA El domingo, Real Madrid superó 3-1 como visitante a Eibar en el cierre de la fecha 14 y, de esa manera, alcanzó a Atlético Madrid en lo más alto de la tabla, aunque el Colchonero tiene dos partidos menos que el Merengue. En tanto, el Celta de Vigo, equipo dirigido por Eduardo Coudet, superó 2-0 a Alavés, logró su cuarto triunfo consecutivo y avanzó hasta la 8ª posición (suma 19 puntos). La Liga no se detiene y hoy comenzará la 15ª jornada: los partidos más destacados del día son Real Sociedad (26 puntos) vs Atlético Madrid (29), Valladolid (14) vs Barcelona (21) y Villarreal (25) vs Athletic Bilbao (17). SERIE A ITALIA En el cierre de la 13ª fecha se registraron victorias de los dos líderes: Milan (31 puntos) le ganó 2-1 a Sassuolo como visitante, mientras Inter (30) venció 2-1 como local a Spezia. Hoy comienza la 14ª jornada: Juventus (3º con 27) será local ante Fiorentina, mientras Crotone recibirá a Parma.



