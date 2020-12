Mi bella Ailín...

Frente al mar una petición al cielo elevé,

quizás fue mi último clamor al borde

de la resignación. Un verano caminando por

peatonales y pisando la arena de la playa,

solo me faltabas vos...

.

Nos conocíamos hacía mucho tiempo,

nunca planeábamos nuestro encuentro.

Espontáneas muestras y gestos de cariño

fueron el germen de un amor que cada día nos sorprendió.

Similitudes hermosas, las claves de nuestro amor

integridad, perseverancia y siempre...Con Dios.

.

Anhelo una vida a tu lado, mates, comida y helado.

Caminar juntos de la mano, ir al cine, contemplar

la calma del rio o ver de lejos con vos un mar embravecido.

La distancia y el tiempo me recuerdan las promesas

matrimonio y eternidad, esa es nuestra felicidad...

.

La envidia y la incredulidad de la gente no debe pesar.

Nosotros sabemos nuestra historia y cuando podemos dar.

Elijo ir a La Paz a buscar mi paz, tu amor llegó justo a tiempo,

no existen impedimentos, los designios de Dios son perfectos...

.

Porque sin buscarte te ando buscando

principalmente cuando cierro mis ojos.

Estar juntos es nuestro destino, nos estamos preparando

para algo sagrado

en la salud y la enfermedad, en la escasez y en la prosperidad.

.

A mis palabras no se la lleva el viento

van de la manos con los hechos

Falta menos tiempo, preparando nuestro nido yo me encuentro.

Aeropuertos y terminales, nuestro amor un milagro de Dios,

Ailín sos y serás siempre mi gran amor.