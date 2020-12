La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Covid-19: los contactos estrechos sin síntomas deberán hisoparse







Desde la Secretaría de Salud del Municipio anunciaron las nuevas medidas que buscan reducir aún más los contagios. La Secretaría de Salud del Municipio anunció este martes nuevas medidas entre las cuales se destaca el hisopado a contactos estrechos de casos positivos de Covid-19, lo cual responde a una determinación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Con el fin de cortar la cadena de contagio, aquellos convivientes o personas que hayan compartido un espacio común por más de 15 minutos sin utilizar tapaboca, serán analizados, además de permanecer aislados por 14 días como ya estaba vigente. Según explicaron la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, y la subsecretaria del área, Eleonora Penovi, en el caso que un contacto estrecho presente síntomas, se lo considera caso positivo por nexo epidemiológico sin hisopar. Además, se le pregunta qué contactos tuvo. En tanto que, aquellos contactos estrechos que no tienen síntomas, entre el día 5 y 7, deberán asistir al Hospital Municipal San José o clínica privada para someterse a un hisopado. En caso que el mismo de resultado positivo, también se buscarán sus contactos estrechos. "Esta estrategia tiene que ver con una búsqueda activa de los casos de las personas que posiblemente estén portando el virus y así evitar los contagios", enfatizó Acciardi al tiempo que resaltó que actualmente la población joven es la que más contrae la enfermedad. "Al haber una cuarentena tan extensa, la gente está cansada y comienza a juntarse, baja la guardia y quizá menosprecia un resfrío u otro síntoma menor, pensando que es a causa del aire acondicionado o el cambio climático", dijo la secretaria de Salud. "Esta nueva medida surge a raíz que algunas personas que son contacto estrecho sin síntomas no cumplen con los 15 días de aislamiento recomendados para evitar posibles contagios de Covid-19", sostuvo Penovi. Además, remarcó que, en estos casos, se hisoparán tres veces por semana en un horario y lugar totalmente distinto al que asiste un paciente enfermo porque "no queremos juntar sintomáticos con asintomáticos". Por último, anunció que se continuará trabajando con la misma responsabilidad y compromiso que desde el primer día de la pandemia, excepto el 25 de diciembre y el 1º de enero que no se sacarán muestras.

Acciardi y Penovi brindaron detalles de esta nueva medida que bajó el Gobierno Provincial.





Aunque no tengan síntomas, los contactos estrechos serán hisopados.





La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, indicó que esta medida será para frenar aún más la cadena de contagios.



