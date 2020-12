La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Automovilismo:

Sebastián Signore; "Fue una alegría muy grande"







El representante de Campana comenzó con una doble victoria en la Clase 3 del Turismo Zonal Pista, que estrenó el sistema de inyección. Este fin de semana buscará más en el segundo evento que se realizará en el autódromo Roberto Mouras. Para empezar a conocer la carrera automovilística de Sebastián Signore hay que remitirse a un tiempo atrás y sus primeras experiencias en karting. De allí llegó a la Fiat Abarth Competizione, categoría monomarca de nivel nacional que era telonera del Súper TC2000. En esa divisional desarrolló buenas competencias hasta que en el Zonda de San Juan, en mayo de 2013, fue protagonista de un accidente que lo obligó a bajarse de la competencia y a realizar un parate en su actividad (sufrió la fractura de una costilla). Ya radicado en Campana por su trabajo en la empresa japonesa de la vecina ciudad de Zárate, decidió volver a la alta competencia, porque la llamita encendida alguna vez en el mundo motor nunca se apaga para los pilotos. Y si bien suele despuntar el vicio corriendo en karting junto a Daniel Herrero y Matías Rossi en el kartódromo de Zárate, intentó ir por más y se sumó hace dos años atrás al Turismo Zonal Pista, donde comparte equipo con otro local como Daniel "Chino" Vidal. El pasado 2019 fue muy bueno para Signore, quien resultó piloto revelación en la pasada temporada de la Clase 3 (terminó 3º en el campeonato) y se mostró consolidado en la categoría. Esto, de alguna manera, le generó mayores expectativas para este 2020, sobre todo después de renovar su vínculo con el Talamona Competición para tripular el Renault Clio por tercera temporada consecutiva, ya con la vara alta en lo que respecta a los objetivos deportivos. Y en el inicio del nuevo campeonato, luego de la larga espera que provocó la pandemia, Signore no solo consiguió su primera victoria, sino que se despachó con dos triunfos en un mismo fin de semana en el autódromo Roberto Mouras de La Plata a bordo de su renovado auto. "Renovamos todo en este tiempo: las expectativas y las ganas, como siempre, para enfrentar un año deportivo en el que buscaremos el título de la Clase 3, aplicando toda la experiencia de estas dos temporadas en las que pudimos aprender mucho y ser muy competitivos en la última parte del 2019", señaló el piloto tras su exitoso inicio de temporada. -Además, entraste en la historia de la categoría. -Sí, es verdad: quedaré en la historia de la Clase 3 por ser el primero en llevarme un triunfo con el sistema de inyección, siendo además el primero de la categoría luego de una larguísima espera como la que tuvimos por el receso al que nos obligó la pandemia, que aqueja aún al mundo entero. Y no solo me llevé el triunfo en la primera final, sino que repetí en la segunda con un sólido andar del Renault Clio que me entrega el Talamona Competición y que lleva motores provistos por Dante Tamburrini, motorista campeón de la especialidad que sigue por la senda del éxito con esta doble victoria. Lo resonante fue el buen funcionamiento del nuevo sistema de inyección en esta presentación en sociedad, mostrando que el camino es el correcto y que trabajando aún más se lo podrá desarrollar de manera integral, pero conviviendo con el sistema tradicional de carburador que aún equipa a la mayor parte del parque actual. -Qué alegría este comienzo, ¿no? -Sí, fue una alegría muy grande haber conseguido el triunfo dentro de la Clase 3. Es algo que hace tiempo veníamos buscando y que se venía negando por distintas situaciones. Hoy contamos con un auto que fue un gusto manejar, con una puesta a punto ideal para este circuito y con un gran rendimiento del sistema de inyección, que es un gran acierto de la categoría para este nuevo reglamento. Se trabajó mucho en todo este receso para llegar a este resultado y el agradecimiento es para Juan Cruz Talamona y equipo, para Dante Tamburrini, que nos entregó un motor excelente, y para la familia que apoya esto de manera incondicional. Asimismo, una mención especial y una dedicatoria a mi padre, que me apoyó siempre en el automovilismo y que estaría orgulloso de esto que logramos. Con su doble victoria, Sebastián Signore picó en punta en esta atípica temporada y quedó como puntero absoluto. Ahora se prepara para ser nuevamente protagonista en la fecha en que la categoría llegará a las 200 carreras de su historia, evento que se desarrollará este fin de semana en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata con transmisión en vivo y en directo de la Televisión Pública.

SEBASTIÁN SIGNORE Y SU RENAULT CLIO DOMINARON EL PRIMER FIN DE SEMANA DE LA TEMPORADA 20-21 EN LA CLASE 3 DEL TZP.



Automovilismo:

Sebastián Signore; "Fue una alegría muy grande"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar