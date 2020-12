La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Habrá asueto administrativo para el personal municipal el 24 y 31 de diciembre







Solo se prestarán servicios esenciales mientras que las demás oficinas permanecerán cerradas. El Municipio decretó asueto administrativo para sus empleados con motivo de celebrarse las fiestas de la Navidad y Año Nuevo. De acuerdo a lo establecido por el decreto Nº 778, la medida alcanzará al jueves 24 y 31 de diciembre. No obstante, arbitrará las medidas necesarias a los efectos de asegurar la prestación de los servicios públicos indispensables y/o ininterrumpibles. Esto significa que no se alterarán los servicios relacionados con el Hospital San José (Internación y Guardias), CIMoPU y Tránsito. Las dependencias municipales retomarán sus tareas el lunes 28 y el lunes 4 de enero en su horario habitual de funcionamiento.

Las dependencias municipales no atenderan al público ni 24 ni 31.



