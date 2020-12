La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Misa de Navidad 2020 de Campanas de Paz desde casa







Estará disponible a partir de hoy a las 19 horas, a través del canal de Youtube. El actual contexto de Pandemia obliga a repensar la Tradicional Misa de Navidad en el Parque Cementerio Campanas de Paz durante este 2020. El evento convoca año a año a más de 1500 personas, motivo por el cual no puede realizarse dado que la reunión de tantas personas no está permitida y podría conllevar un riesgo para los asistentes. Por tal motivo y buscando rescatar la esencia de la celebración, se ha readaptado el formato del encuentro a una modalidad No Presencial de la cual se podrá participar a través de un video en el canal de Youtube Campanas de Paz que estará disponible a partir de este miércoles 23 de Diciembre a las 19 horas. El mismo recorrerá algunos de los momentos principales que año a año hemos vivido juntos y que este año nos reunirá en forma remota, desde nuestras casas: un breve oficio del párroco y la tradicional suelta de globos. Campanas de Paz invita a todos a ser parte de este hermoso encuentro virtual, continuando la tradición que hemos construido juntos hace años. CAMPANAS DE PAZ Nació en Zárate hace ya más de 20 años con el objetivo de brindar un espacio de contención para atravesar el difícil momento de afrontar la pérdida de un ser querido, acompañando al grupo familiar con respeto y asesoramiento profesional. El Parque cuenta con miles de exquisitas plantas, frondosos árboles, una Capilla Multiculto y permanece abierto todos los días del año, conformando así un entorno pleno de belleza, recogimiento y serenidad. Las parcelas se ceden a perpetuidad, sin renovaciones ni traslados posteriores, y cuentan con accesibles planes de financiación y costos, de modo de constituirse como una opción viable para todo aquel que desee resolver previsoramente un tema que a todos aborda en algún momento de la vida. Con una marcada orientación al Cliente, esmero y profesionalismo, Campanas de Paz es una firma referente zonal, que se caracteriza por una constante búsqueda de la excelencia en su servicio y por el sostenido aporte a la cultura de la ciudad, a través de la realización de galas artísticas de primera línea y del apoyo diario a causas benéficas.







