La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Breves: Noticias de Actualidad

23 de Diciembre de 2020







EN VUELO El avión de Aerolíneas Argentinas que transportará desde Rusia las primeras dosis de la vacuna Sputnik V despegó anoche y se espera que regrese el 24 de diciembre por la mañana. El Airbus 330 de la aerolínea de bandera salió del Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 19:56 con rumbo a Moscú, donde recogerá las primeras 300 mil dosis de la vacuna contra el Covid- 19. El ministro de Transporte, Mario Meoni, se acercó al aeropuerto Ministro Pistarini para presenciar el despegue y saludar a la tripulación que viaja rumbo a la Federación Rusa. El avión de la aerolínea de bandera partió de Ezeiza dotado con tres tripulaciones para completar las ajustadas etapas del plan de vuelo: a bordo de la nave viajan diez pilotos, dos comandantes, cuatro copilotos y dos pilotos de backup. GRAN APAGÓN Un gigantesco apagón provocado por una quema de pastizales dejó ayer sin servicio eléctrico durante unas tres horas a más de 300 mil usuarios de la distribuidora Edesur en Capital Federal y el conurbano, y el hecho será investigado como "atentado", indicaron fuentes de la compañía. "Una quema intencional de pastizales bajo líneas de alta tensión en cercanías de la Subestación Autódromo, que no descartamos haya sido un atentado, afectó a 300 mil clientes", precisó a la agencia NA un portavoz de Edesur. Explicó que la quema de pastizales hizo "saltar las protecciones ubicadas para impedir que el sistema sea afectado en forma masiva cuando se produce un recalentamiento". NO ALCANZA El 80% de los asalariados y la mitad de los hogares del país tenían ingresos por debajo del costo de la canasta básica, al finalizar el tercer trimestre del año, informó el INDEC. Según el informe oficial de distribución del ingreso, hasta el octavo decil los asalariados tenían ingresos promedio de hasta $40.841 mensuales, frente a un costo de la canasta básica que en septiembre fue de $ 47.216. En el mismo período, el 50 por ciento de los hogares reunía ingresos totales por $ 45.157, inferior al costo de una canasta mínima de alimentos, al finalizar el tercer trimestre. El coeficiente de Gini, que mide los márgenes de desigualdad social, pasó del 0,455 en el segundo trimestre del año a 0,443 en el tercero, registrando un deterioro del 2,6%. LLEGÓ A LA ANTÁRTIDA Tras el brote de coronavirus en una base antártica chilena, el primero en el continente blanco, el Gobierno aseguró que está "alerta" ante la situación, pero remarcó que confía en el "protocolo restrictivo" que se elaboró. "Estamos alertas", sostuvo el comandante conjunto antártico, Edgar Calandín, quien se mostró "sorprendido" por los 36 contagios registrados en la base chilena Bernardo O Higgins Riquelme, ubicada a tan sólo 80 kilómetros de la Base Esperanza. El general remarcó que hasta el momento dentro del personal argentino "no hubo novedades ni alerta de COVID" y destacó que para prevenir contagios se elaboró un "protocolo restrictivo". VACUNADO El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este lunes la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, en vivo por televisión, al tiempo que aseguró a los estadounidenses que las vacunas son seguras. "Estoy haciendo esto para demostrar que la gente debe estar preparada cuando esté disponible para recibir la vacuna. No hay nada de qué preocuparse. Espero con ansias la segunda inyección", dijo Biden a los periodistas después de que una enfermera le administrara la primera dosis en el Hospital Christiana de Newark, Delaware, tanto a él como a su esposa, Jill. "Les debemos mucho a estas personas", dijo Biden, al agradecer a quienes participaron en el desarrollo y distribución de la vacuna. Así como a los trabajadores de atención médica de primera línea.



Breves: Noticias de Actualidad

23 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar