La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Durante feriados de Navidad y Año Nuevo:

Cómo retirar efectivo sin ir al cajero automático







Los cuatro días consecutivos con las sucursales bancarias cerradas por los feriados de Navidad, que se repetirán la semana próxima por el Año Nuevo, empujan al máximo la capacidad de la red de cajeros automáticos. Si bien el Banco Central advirtió que "instrumentó todas las medidas pertinentes para garantizar la distribución de billetes entre las entidades financieras para que éstas puedan recargar los cajeros" y atender la demanda de estos días, existen otras alternativas para obtener efectivo sin acudir a los cajeros y sus filas. En la Argentina existe una red de 18.000 puntos de entrega de dinero extrabancarios. Se trata de comercios en los que al momento de comprar con tarjeta de débito, es posible retirar efectivo con un límite de $8.000 diarios. El sistema rige para las tarjetas Visa Débito, Maestro y Cabal y está disponible en supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otras cadenas comerciales. En la caja, al momento de abonar, solo es necesario advertirle al cajero que se desea retirar el efectivo. Junto con el dinero, se recibirán un ticket en el que constará cuánto efectivo fue retirado. El retiro de efectivo en comercios se hace con fondos de la cuenta a la cual está vinculada la tarjeta de débito y no tiene ningún costo extra, en ningún caso. El servicio de retiro de efectivo con tarjetas Visa se ofrece bajo el nombre ExtraCash. Está disponible en sucursales de supermercados como Coto, Carrefour, Día%, Wal Mart, Jumbo, Makro, Libertad, La Anónima o Changomas; estaciones de servicio como YPF, Shell o Axion e incluso locales de comida rápida como Mc Donald’s o farmacias como Farmacity, siempre con el requisito de una compra previa, de cualquier monto. Este es otro de los puntos por los cuales los locales comerciales se ven incentivados a dar el servicio ya que conlleva un aumento de las ventas. En el caso de Mastercard, el servicio se denomina Cashback. Otra alternativa para retirar efectivo sin acudir a los bancos son las redes de cobranza extrabancaria. El servicio ExtraCash también está disponible en 3.000 locales de Pago Fácil de todo el país. En Rapipago también es posible retirar dinero, incluso desde las cuentas de Mercado Pago. En cuanto al uso de los cajeros, cabe recordar que no es necesario ir al banco en el que uno tiene cuenta. Hasta el 31 de marzo, todas las operaciones de cajeros automáticos, tanto la extracción de dinero como todas las demás, son completamente gratuitas. El banco no podrá cobrar ninguna comisión por retirar dinero, sin importar a qué banco o a qué red de cajeros pertenece el cliente. Asimismo, todos los bancos tienen un límite de extracción mínimo obligatorio de $15.000 por día y por cuenta. Es decir, quienes van a retirar a cualquier cajero podrán siempre llevarse ese monto sin costo alguno. Esto incluye a jubilados, pensionados y beneficiarios de planes sociales. Aquel que vaya a su propio banco, o al menos a un banco de la misma red de cajeros que el propio, podrá retirar un límite mayor. Pero más allá de estas alternativas, es conveniente evitar las colas para conseguir efectivo mediante el uso de los medios de pago electrónicos. Esto incluye no solamente los pagos con tarjeta de crédito y débito, sino también la gran novedad de los medios de pago durante la pandemia: las billeteras electrónicas. A través de la red de comercios que reciben pagos con código QR, cada vez más creciente, existe una alternativa simple para pagar sin usar billetes. Las billeteras son emitidas tanto por fintech, como Mercado Pago o Ualá, como por bancos, como Cuenta DNI, BNA+, del Banco Nación, o Modo, la app recientemente lanzada por un grupo de 30 bancos. Fuente: https://www.infobae.com/



Durante feriados de Navidad y Año Nuevo:

Cómo retirar efectivo sin ir al cajero automático

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar