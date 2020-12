La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Salud propone recomendaciones para pasar las Fiestas sin Covid-19







Frente a la proximidad de las fiestas y el aumento de los casos de coronavirus, el Ministerio de Salud de la Provincia emitió una serie de propuestas denominadas "burbujas pan dulce" apelando a la solidaridad de los bonaerenses para evitar la transmisión del virus en los encuentros familiares y con amigos. Estas se suman a la campaña de difusión lanzada para este verano con el ABCD para cuidarnos en pandemia. En la primera recomendación se aconseja reunirse con personas reconocidas para identificar los contactos estrechos. Por eso se utiliza en sentido simbólico la idea de construir "burbujas" con los vínculos más cercanos; y apunta a disminuir al máximo el riesgo de contagios. La segunda propuesta apunta a quienes vayan a pasarla con mayores de 60 años o con familiares con enfermedades de base y, en estos casos, la cartera de Salud provincial pide reducir las actividades previas y los encuentros; para no exponer a estos grupos de riesgo. En tercer lugar, los especialistas solicitan reducir al máximo la cantidad de invitados, ya que no deben superar las 20 personas. Además, recomiendan ponerse de acuerdo antes de reunirse, y asumir el mayor compromiso posible frente estas fiestas en pandemia, porque siempre hay alguien que se cuida menos; y hay que convencerlo de cumplir las recomendaciones. Para los días de los festejos, en cuarto lugar, se propone que es esencial tener las pautas claras durante las cenas y almuerzos. Estas son; no compartir cubiertos ni vasos, ni comer de una misma fuente y, en este año inédito en todos los sentidos, la demostración de afecto a las 00 horas no será ni con besos y abrazos; porque es necesario mantener los 2 metros de distancia y el uso de tapabocas. La quinta propuesta que resulta clave para disminuir la posibilidad de transmisión del virus, es pasarla al aire libre o en ambientes con mucha ventilación, sin aire acondicionado. Por último, desde el Ministerio de Salud bonaerense recordaron que es indispensable que se respete la fórmula del ABCD de cuidados contra el COVID-19 en todos los encuentros: Agua y alcohol para las manos, Barbijo a todos lados, Circulación de aire en ambientes; y Distanciamiento social.



