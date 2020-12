La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 23/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 23 de Diciembre







ARGENTINOS JUNIORS SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL METROPOLITANO 1984 Hace 36 años Argentinos Juniors se consagraba campeón del Torneo Metropolitano por primera vez en su historia. El equipo dirigido por Roberto Saporiti e integrado por Sergio Batista, Enrique Vidallé, Miguel Ángel Lemme, Adrián Domenech y Jorge Olguín debutó venciendo a Chacarita Juniors 1 a 0 con gol de José "Pepe" Castro. En la siguiente fecha, Enzo Francescoli y Enrique Villalbale arrebataron el triunfo al "Bicho" paralizando el marcador en el 2-1. Después de empatar contra Vélez y Atlanta, el equipo de La Paternal volvió a ganar en la Fecha 6 imponiéndose 4 a 1 frente a Huracán. A lo largo del torneo, Argentinos Juniors ganó 20 partidos, empató 11 y perdió 5. El conjunto del "Sapo" se consagró campeón en el estadio de Ferro tras vencer a Temperley 1 a 0 con gol de Olguín: "Argentinos salió campeón jugando 18 partidos en cancha neutral y 18 partidos de visitante, sin tener localía propia. Esto es importantísimo. Un equipo que realmente jugaba muy bien, ganaba y gustaba" expresó el entonces director técnico. FALLECE ENRIQUE SANTOS DISCÉPOLO Enrique Santos Discépolo nació el 27 de marzo del año 1901 en Balvanera, Buenos Aires. Tras el fallecimiento de sus padres, Discépolo quedó a cargo de su hermano Armando, destacado dramaturgo, que le ayudó a descubrir su pasión por la actuación. A los 16 años debutó como actor en la obra "El chueco Pintos" iniciando su carrera que, en sus inicios, dio vida a las obras "El organito", "Mustafá" y "Mateo" de su hermano. En el año 1918 escribió sus primeras obras teatrales "El hombre solo", "Día feriado" y "El señor cura." Más adelante, en los años 1925 y 1926, compuso sus primeros tangos "Bizcochito" y "Qué Vachaché", los cuales no tuvieron éxito. No obstante, en el año 1928, su tango "Esta noche me emborracho", estrenado por Azucena Maizani en el Teatro Maipo, tuvo una gran aceptación por parte del público cuando Carlos Gardel lo grabó ese mismo año; a su vez, Tita Merello popularizó "Qué Vachaché." Con el correr de los años "Discepolín" compuso los emblemáticos tangos "Yira yira" (1930), "Cambalache" (1934), "Alma de bandoneón" (1935), "Uno" (1943), "El choclo" (1947) y "Cafetín de Buenos Aires" (1948): "he tenido la dicha de interpretar los gustos del público, identificándome con él… ¡Estaría por asegurar que el tango es inmortal!" manifestó en la revista "Caras y Caretas."Por otra parte, dirigió y fue guionista de las películas "Cuatro corazones" (1939), "Un señor mucamo" (1940), "Fantasmas en Buenos Aires" (1942) y "Cándida, la mujer del año" (1943); actuó en las películas "Melodías porteñas" (1937), "Y mañana serán hombres" (1939), "Yo no elegí mi vida" (1949) y "El hincha" (1951). Falleció en el año 1951 en Buenos Aires. "PERFECT" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 2017, el sencillo "Perfect" de Ed Sherran, grabado junto a Beyoncé, destronaba a "Rockstar" de Post Malone junto a 21 Savage del puesto número 1 del "Billboardhot 100". Perteneciente al álbum "Divide" (2017) y compuesta por el cantantebritánico, la misma tenía el objetivo de ser la mejor canción de amor de su carrera: "quería superar a ´Thinkingoutloud´ porque sabía que esa canción me iba a definir".

