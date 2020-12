Se entregaron 68 cunas a través de "Punto Bebé"

El programa se inició en agosto, y ayer se entregaron las últimas 3 del año. "Las mamás tienen nuestros teléfonos y así también les acercamos el ANSeS para ayudarlas en los trámites familiares que tengan que realizar", recordó la Diputada Soledad Alonso. "El programa Punto Bebé no sólo es la entrega del kit. Es también acompañar, es estar cerca. Las mamás tienen nuestros teléfonos y así también les acercamos el ANSeS para ayudarlas en los trámites familiares que tengan que realizar", señaló ayer la Diputada Provincial Soledad Alonso en la sede de la agrupación Néstor Kirchner Campana, donde tuvo lugar la última entrega del año a madres embarazadas de nuestra ciudad de kits que consisten en un catre cuna, un bolso maternal y artículos de tocador para el bebé por nacer. Inspirado a partir una iniciativa voluntaria de Natalia Coronel quien como integrante de la asociación "Creando Nexos" es la encargada de confeccionar los catres y los bolsos, el programa bautizado "Punto Bebé" fue impulsado por la concejal Romina Carrizo. Así, articulando con la Diputada Alonso, desde agosto pasado ambas legisladoras entregaron 68 kits. "Con Soledad siempre decimos que Punto Bebé no sólo es un proyecto de desarrollo social, también es una respuesta de amor y cuidado a nuestros vecinos y vecinas. La entrega del kit es nuestro granito de arena, y si hace falta, oficiamos de facilitadoras para acercarles al Estado a las mamás, que se sientan acompañadas", comentó la concejal Carrizo. "No hay que perder de vista - agregó la Diputada Alonso- que se está por sancionar la Ley de los 1000 días, para acompañar a las mamás durante los 9 meses de embarazo, el período de lactancia, y la incorporación de sólidos. Son tres años de un Estado presente, dispuesto a ayudar y colaborar con la crianza y salud del bebé, brindando las posibilidades que a veces no todas las mamás tienen".



Integrante de la asociación Creando Nexos, Natalia Coronel confecciona los catres y los bolsos de manera voluntaria.



