Una mujer cayó de su moto tras colisionar con un auto en Misiones y San Luis. "Por suerte no estoy quebrada y me salvó que tenía puesto el casco", señaló una vecina del barrio Lubo quien sufrió un accidente con su moto mientras se dirigía al trabajo. La colisión tuvo lugar en la esquina de Misiones y San Luis con un Volkswagen, lo que provocó que saliera despedida del rodado y cayera fuertemente al suelo sobre su costado izquierdo. Así, presentaba escoriaciones en su rostro, y fuertes golpes en rodilla, muñeca, hombro y pecho, por lo que fue trasladada por el SAME hasta el Hospital San José donde fue asistida y posteriormente dada de alta.

La mujer se dirigía a trabajar cuando colisionó con un Volkswagen Surán



Salvada por el casco

