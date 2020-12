El jueves 24 la recolección del turno mañana será normal, mientras que la del turno noche se adelantará a partir de las 15. El viernes 25 no habrá servicio. El Municipio, a través de la Subdirección de Higiene Urbana, informa a la comunidad el cronograma de recolección de residuos para los días correspondientes a la fiesta de Navidad. El mismo establece que este jueves 24 de diciembre, el servicio del turno mañana se prestará de manera normal. En tanto que, el turno noche, se adelantará su realización a partir de las 15. El viernes 25 no habrá ningún tipo de servicio retomándose el desarrollo del mismo de manera normal el día sábado 26 de diciembre. A raíz de ello, se solicita a los vecinos evitar el retiro de las bolsas de residuos de sus domicilios fuera de los días y horarios determinados para los próximos días con el fin de colaborar con la limpieza de la ciudad.



Cronograma de recolección de residuos para Navidad

