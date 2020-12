Una campaña de bien público gestada por la asociación civil "Yo no mato serpientes" apela a los vecinos para que en estas fiestas no utilicen pirotecnia explosiva, ni realicen suelta globos inflados con helio o de globos aeroestáticos de papel. "Los globos al desinflarse o explotar caen y contaminan los ecosistemas por su composición plástica. Los que contienen helio puede recorrer hasta 3 mil kilómetros y llegar hasta los ríos, lagos, mares, montañas y bosques. Allí los animales pueden confundirlos con alimento, y al no poder digerirlos, mueren", explica Marina Reyes, integrante de la asociación civil "Yo no mato serpientes" y flamante Directora de Flora y Fauna de la provincia. El comentario es a cuento de la campaña de bien público que lanzó "Yo no mato serpientes" que apela también a no utilizar pirotecnia "para no realizar daño a los que amamos", en relación a las mascotas; ni realizar suelta de globos areoestáticos de papel, que se elevan a partir del aire caliente generado por una vela, que "ponen en riesgo de incendio no sólo a la Naturaleza sino también a los vecinos de tu barrio".













Una Campaña por el Sentido Común

