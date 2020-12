La UOCRA cerró un año "muy difícil" con la entrega de Cajas Navideñas

El gremio de la construcción fue golpeado por la crisis económica y la paralización de las obras, pero mira con "esperanza" hacia el futuro. No fue un año propicio para construir nada. Y por eso, el 2020 será poco recordado por los trabajadores de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), que ayer en su regional Campana entregó cajas con productos navideños. La iniciativa estuvo encabezada por el secretario general Oscar Villarreal y contó con el apoyo de los trabajadores y de empresas del sector. "Quiero agradecerle a todos los compañeros que hicieron posible esto: compañeros trabajadores de obra, compañeros del cuerpo de delegados, cuatro o cinco empresas del rubro que también colaboraron con los alimentos, y tantos compañeros y familias que individualmente sumaron su aporte para que esto se pudiera convertir en realidad", expresó Villarreal. "No solo (la colaboración ha sido) hoy que estamos previo a las fechas simbólicas de Navidad y Año Nuevo, sino que también durante todo el año los compañeros han estado colaborando para que aquellos que se encuentran desocupados y con mucha necesidad pudieran contar con algo en la mesa para ellos y su grupo familiar", destacó el líder sindical. Ayer pasado el mediodía la UOCRA Campana planteaba poder llegar con esta entrega de mercadería navideña a 650 trabajadores del sector y sus familias. Villarreal reconoció sus ansias de poder decir "tarea cumplida" al finalizar la jornada como aliciente de lo que implicó el 2020 para el sector, muy golpeado por la caída de la actividad económica y las restricciones impuestas por la cuarentena a las obras en curso. "El balance del 2020 -comentó Villarreal- no puede ser otro que el que todos los ciudadanos argentinos y de nuestra comunidad tenemos y evaluamos: ha sido un año muy duro. Cualquier argentino tenía previsto que venían momentos difíciles de acuerdo a cómo había terminado el año anterior en el contexto laboral, social y económico. Lamentablemente, nadie esperaba que a partir de marzo la situación se potenciara a través de la pandemia, que profundizó la situación". "Tenemos que decir que ha sido un año muy difícil, muy duro, y obviamente tenemos la esperanza de que esto vaya cambiando", expresó. Villarreal se refirió asimismo al esfuerzo que hizo todo el personal de salud, subrayando en especial la labor de los integrantes de Construir Salud, la obra social de su sindicato. "Queremos aprovechar este momento para en nombre de la Comisión y el cuerpo de delegados, hacer un agradecimiento muy grande a todos los trabajadores y profesionales de Construir Salud. Entendemos que ha sido un 2020 muy complicado por la pandemia. El furor y trajinar de todos los días a veces no nos permite ver la importancia que tienen estos trabajadores. Y desde la UOCRA también queremos agradecerle a todos los trabajadores de la salud de las distintas organizaciones hermanas, a todos los trabajadores y profesionales del Hospital San José de Campana, del Hospital de Zárate, a todos los que tienen que ver con la salud, porque la verdad han sido una pieza fundamental para que los vecinos y los compañeros estuviesen contenidos. Sin ese sacrificio, la pandemia hubiese sido mucho peor", manifestó Villarreal. CONFLICTOS SOLUCIONADOS Las diferencias laborales que mantenían enfrentados a la UOCRA y dos contratistas de la refinería Axion energy fueron solucionadas, anunció Villarreal. Por el lado de Gélvez, el gremio aseguraba que los trabajadores no habían recibido los últimos haberes ni la liquidación final luego que la empresa terminase su relación contractual con la refinería en octubre. En tanto, el problema con EMET radicaba en la supuesta quita del equivalente a una hora por día al sueldo básico de los trabajadores. "Los compañeros de Gélvez, que tuvo que abandonar el trabajo por problemas comerciales con la refinería, pudieron cobrar sus deudas. Lo mismo los trabajadores de la firma EMET: por suerte, los empresarios supieron reflexionar, entender que estaban equivocados y cometiendo una injusticia", repasó el líder de la UOCRA.











La UOCRA cerró un año "muy difícil" con la entrega de Cajas Navideñas

