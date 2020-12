Recibidores de granos y aceiteros llevan 15 días de huelga

El sindicato que conduce Pablo Palacio afirmó que "continúan sin recibir propuestas serias dignas de ser analizadas". La Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina (URGARA) dispuso ayer la continuidad de la medida de fuerza que llevan a cabo en puertos granarios de todo el país de forma conjunta con los trabajadores aceiteros desde hace 15 días en rechazo a la "negativa de las empresas agroexportadoras que se niegan a completar la pauta salarial de 2020 y dar un aumento digno para 2021". El sindicato que conduce Pablo Palacio afirmó que "continúan sin recibir propuestas serias dignas de ser analizadas". En un comunicado conjunto titulado "Navidad en huelga" los gremios denunciaron que la parte empresaria está buscando "disciplinar a los trabajadores y conjuntamente enviar un mensaje para el resto del empresariado y la clase trabajadora". "La reactivación económica que se espera para el 2021 se la quedarán las empresas, en este caso tres o cuatro vivos que forman un oligopolio, y la salida de la pandemia tan esperada no traerá alivio para las familias que viven de su trabajo, sino que irá a engrosar las ganancias del capital concentrado", remarcaron. Además, resaltaron la intención empresaria de "extorsionar al Gobierno Nacional, e inclusive desestabilizarlo". "No sólo buscan la aprobación de su proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial que ellos mismos crearon y presiden, que implica nuevas rebajas de retenciones para las agroexportadoras y otros beneficios fiscales, sino que al no liquidar divisas continúan apostando a una nueva devaluación del peso argentino que también redundaría en una nueva recomposición de sus extraordinarias ganancias", remarcaron. La medida de fuerza que lleva a cabo URGARA junto con el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros del Departamento San Lorenzo (SOEA), que lidera Pablo Reguera, y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA), encabezada por Daniel Yofra, afecta a la totalidad de puertos agroexportadores del país de las empresas Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus, Glencore, COFCO, Terminal 6, Molinos Río de La Plata y Aceitera General Deheza (AGD). También perjudica a las plantas que proveen el mercado interno, todas empresas agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y en la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPCC). El frente gremial rechazóron la propuesta presentada el martes por la parte empresaria, tras señalar que "el aumento que proponen a los aceiteros -que no recompone el salario del 2020 y se escalona hasta dentro de 8 meses- sería ´no remunerativo´".



Recibidores de granos y aceiteros llevan 15 días de huelga

