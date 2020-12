Fue ayer en la portería de la siderúrgica. "La paritaria en cuotas no va, no somos electrodomésticos", señalaron. "Porque la paritaria es una rebaja salarial, porque el premio semestral un engaño y la tolerancia cero avanza sin tregua, sigamos luchando" señalaba la convocatoria para una asamblea de trabajadores metalúrgicos que tuvo lugar ayer a las 14 en la portería de TenarisSiderca. "La paritaria en cuotas no va, no somos electrodomésticos. La paritaria debe ser en una cuota y con básico igual a la canasta familiar. Los aumentos deben cubrir nuestro poder adquisitivo. Los despidos, la precarización, la tolerancia cero y suspensiones deben enfrentarse con un plan de acción votado en asambleas y congresos de delegados mandatados", señalaron durante la misma.

#Dato obreros de Tenaris se reunieron en asamblea hoy a las 14hs fuera de la portería 2 en reclamos por paritaria justa, en defensa de los salarios y en contra de los despidos y suspensiones. Ampliaremos. pic.twitter.com/ccKb3YPXDf — Daniel Trila (@dantrila) December 23, 2020

Autoconvocados de Tenaris Siderca realizaron nueva Asamblea

