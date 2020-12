Hasta nuevo aviso, las instalaciones recreativas no recibirán público ante un posible rebrote de coronavirus. Así lo informó el sindicato. Ante un posible rebrote de coronavirus, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Zárate-Campana decidió cerrar las puertas de su camping "Isidoro Pancho Medina". Así lo informó la institución sindical. Las instalaciones recreativas, ubicadas en el vecino partido de Zárate, no recibirán público hasta nuevo aviso. "Los recientes anuncios de autoridades nacionales y provinciales en materia sanitaria y las expresiones de preocupación del presidente de la Nación, Alberto Fernández, frente a un rebrote de COVID-19, nos condujeron a la decisión de extender los mecanismos de cuidado hasta tanto se pueda garantizar la actividad recreativa sin riesgo para la salud y la vida de nuestros afiliados, afiliadas y sus familias", señaló la UOM. "Somos conscientes de la necesidad de generar ámbitos de disfrute y encuentro luego de un año atípico y difícil para todas y todos. Compartimos una gran expectativa frente a la campaña de vacunación que se prevé desplegar en todo el país y, en consecuencia, la esperanza de una pronta salida a la crisis sanitaria", agregó el gremio.

Las instalaciones recreativas no recibirán público ante un posible rebrote de coronavirus.



El Camping de la UOM permanecerá cerrado

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar