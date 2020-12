Sr. Director de La Auténtica Defensa: Agradecería replique la carta que envié al diario Clarín, a raíz de una publicación inexacta que ellos hicieron sobre la tragedia de Once: Al Sr. Director del Diario Clarín: me dirijo a Ud. con la mayor consideración a los efectos de que el diario que dirige corrija una error e información que viene cometiendo desde hace muchos años, inclusive en la edición del día de la fecha, al señalar que la mayor tragedia ferroviaria de la historia de nuestro país es la tragedia de Once lo cual resulta erróneo y falso toda vez que la mayor tragedia ferroviaria de nuestro país ocurrió el domingo primero de febrero del año 1970 cuando dos trenes del ferrocarril Mitre chocaron entre las estaciones de la ciudad de Benavidez y Gral. Pacheco, Provincia de Bs.As. La colisión se produjo entre un tren local de la línea Mitre que partió de Lima, Partido de Zárate, pasadas las 18 hs. y tenía la primera parada en ciudad de Campana a las 19,02. Mi señora y yo íbamos a tomar dicho tren precisamente en la ciudad de Campana a dicha hora. Ya ubicados en la estación de Campana cuando vimos llegar el tren decidimos no tomarlo toda vez que el mismo venía repleto. El choque dramático se produjo, como ya le indiqué, entre Benavidez y Gral. Pacheco cuando el tren rápido que venía de Tucumán, con dirección a retiro, chocó en la mitad de camino con el tren local que se había detenido sobre la vía por un desperfecto mecánico. Sobre tragedia, le podría contar con lujo de detalle toda vez que posteriormente tuve que intervenir en varios juicios por las víctimas en el Juzgado Federal de San Martín a cargo del Dr. Zabala Secretaria del Dr. Rojo. En dicho accidente murieron cuatro veces más personas, aproximadamente, que las víctimas de la tragedia de Once y quedaron más de 100 heridos muchos de ellos habitantes de la ciudad de Campana. Los que provocaron el accidente fueron, el principal, el Jefe de la Estación de Benavidez que no advirtió al Señalero Vigilante en la ciudad de Pacheco la detención del tren que salió de Campana provocando que el tren rápido que procedía de Tucumán se llevara puesto el tren local destacando que el Señalero Sr. Silva, de la estación de Pacheco, intentó llamar al Jefe de la Estación de Benavidez para que detuviera al tren rápido con una velocidad de 120 km por hora que venía en dirección a Retiro con dos máquinas funcionando toda vez que estaba atrasado. El Jefe de la Estación de Benavidez no advirtió la señal que le enviara Silva toda vez que, en el instante en que estaba sonando la campanilla con la que Silva intentó mandar el mensaje, no fue atendida por el Sr. Bianchi (si no recuerdo mal el nombre del Jefe de la Estación de Benavidez era Bianchi) ya que el nombrado, en ese momento que Silva quería mandarle la señal de alerta, estaba charlando en el andén con la dueña del kiosko de dicha estación de Benavidez. La señal de alerta fue escuchada por el empleado Sr. Ayala y él estaba en condiciones de entender dichas señales toda vez que, hacía tres años y medio, revestía el puesto de Changarín en la línea Mitre. El nombrado Ayala avisó al jefe de Estación de Benavidez que estaba sonando la señal sin que este último diera importancia a ese aviso de Ayala. La historia es mucho más larga toda vez que el conductor del tren rápido que venía de Tucumán Sr. Amoroso era el maquinista más antiguo que tenía el ferrocarril Mitre (incluso condujo en varias oportunidades el tren que transportaba a Juan Domingo Perón y Eva Duarte a distintas localidades del país) y venía de ser asaltado en un tren correo que conducía con valores por Ejército Revolucionario del Pueblo en General Baigorria, Provincia de Santa Fé, recibiendo una feroz golpiza en esas circunstancias. El nombrado Amoroso estuvo ausente durante un año después del tremendo choque del cual se salvó porque conducía la segunda máquina y no la primera que fue la que se incrustó con el último vagón del tren local que estaba repleto de gente. Puede usted averiguar todos estos detalles ocurridos hace 50 años y que hacen que la tragedia más importante de la historia Argentina es la que le acabo de describir y no la de Once. Al poco tiempo del choque de Pacheco ocurrió otro grave accidente siempre con trenes de la línea Mitre, esta vez en Río Luján, Partido de Campana donde murieron aproximadamente 40 personas y mucho heridos, todos ellos, internados en el Sanatorio Augusto T. Vandor perteneciente a la Seccional Campana de la Unión Obrera Metalúrgica.- Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.- Roberto Korompay DNI 10.261.460





Correo de Lectores:

Sobre la tragedia de Once

Por Roberto Korompay

