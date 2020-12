Alberto Fernández confirmó que se aplicará la vacuna rusa

Lo anunció durante el brindis a periodistas acreditados en la Casa Rosada. "Después no escriban que yo me vacuno y que le falta a un enfermero", expresó. El presidente Alberto Fernández confirmó que se aplicará la vacuna Sputnik V, y se mostró preocupado por el rebrote de casos de coronavirus en la Argentina. Durante una conversación informal con los periodistas acreditados en Casa Rosada, el Presidente aseguró que estará entre los primeros que se inocularán con la vacuna Sputnik V, producidas por el laboratorio Gamaleya, cuya aplicación al personal de salud comenzará el próximo lunes. "Después no escriban que yo me vacuno y que le falta a un enfermero", expresó Fernández tras el brindis que se realizó en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno. En ese marco, el jefe de Estado indicó que quiere contar con todas las vacunas que estén a disposición, y señaló que hacia días que se venía trabajando para lograr la aprobación que finalmente ANMAT dio a la vacuna rusa. Fernández reconoció que las cuestiones que impiden cerrar un acuerdo con el laboratorio Pfizer no solamente tienen que ver con el laboratorio, y detalló: "Todos los laboratorios tienen problema de producción". En esa línea, el Presidente dijo que "hay que tener confianza", y remarcó que en el caso del acuerdo comercial con Pfizer hay algunas diferencias del tipo interpretativo sobre la ley con la que hoy cuenta la Argentina. Además, consideró que es "un problema en si mismo que la gente no entienda que la suba de casos es un problema hoy", y pidió que haya "disciplina social y responsabilidad" para poder "superar y contener" esta situación hasta que lleguen las vacunas.

