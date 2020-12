P U B L I C







Julio N. Carreras

Olvidados 1: ¿Hiciste lo que debías en el IV y último Domingo de Adviento? Repasemos si no se nos pasó nada: En principio deberías haber meditado y hacer un análisis de lo que hiciste en estas cuatro semanas. Esto es lo que se debería haber hecho, dado que la Natividad de Jesús implica una preparación que no solo es la felicidad de "esperar al que viene"; no solo es la espera de una época de fiestas y reuniones, sino que se nos pidió que pongamos nuestras vidas de acuerdo a lo que se quería de nosotros. ¿Miraste hacia atrás?¿Desandaste tu camino y analizaste tus errores, para no volver a cometerlos? Las preguntas y acciones solo podemos hacérnoslas nosotros mismos. Nadie más que nosotros sabemos si fallamos en algo y podemos remediarlo. Podríamos decir, "es el momento de dar sin pensar en recibir". Es pensar en nosotros, pensando en lo demás. De la misma manera que aparece la sonrisa de un niño ante un regalo de navidad, debemos ver sonreír hacia nosotros por nuestras acciones. "María, la llena de gracia, José, el hombre fiel y justo". Olvidados 2: El Tiempo de Navidad no termina en el IV Domingo de Adviento que transcurrió ni con el nacimiento de Jesús. Todavía tenemos dos fechas claves en la Liturgia, la Octava de Navidad y la Epifanía del Señor. La celebración de la "Octava" tiene sus raíces en el Génesis, en el que los judíos festejaban las grandes fiestas por ocho días. Hace muchos siglos, Dios hizo un acuerdo con Abraham, que continuaba con su descendencia, que es la circuncisión al octavo día después del nacimiento. Jesús, como todo judío, fue circuncidado al octavo día y resucitó el "día después del séptimo día de la semana". La Octava de Navidad es el tiempo que consta desde la Natividad de Jesús hasta el 1º de enero que se celebra la Solemnidad de María Madre de Dios. El segundo domingo de Navidad, la Iglesia celebra a la Sagrada Familia. Según la liturgia: "El recuerdo de José, de María y del niño Jesús, que se dirigen a Jerusalén como toda familia hebrea a cumplir con su deber cívico. Finalmente la Epifanía del Señor en la liturgia es una celebración cristiana, que se refiere al Señor, y que corresponde a los momentos en que Jesús se manifiesta o se revela al mundo. Según la tradición, la más demostrativa es cuando se identifica con el Día de Reyes, "vieron al niño con María, y de hinojos lo adoraron, y abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra" (Mt 2:10-11)" .Sin embargo, en la cristiandad hay al menos tres momentos en que se realizan estas manifestaciones de Jesús. El tiempo de Navidad no acaba el 1º de enero, sino que va hasta el lunes después del Bautismo del Jesús. Fuentes: LAD; JNC.







Olvidados:

De todo un poco (parte 32)

Por Julio N. Carreras

