Efemérides del día de la fecha, 24 de Diciembre

NOCHEBUENA Esta celebración cultural y familiar se festeja internacionalmente para conmemorar la víspera del nacimiento de Jesucristo, Mesías de la religión cristiana, en Belén. Anualmente, se celebra en familia agradeciendo y reflexionando acerca de lo que se posee y lo que no faltó. Sin embargo, el brote de Covid-19 a nivel mundial, ocasionó que este festejo deba llevarse a cabo tomando precauciones para evitar el contagio del virus. En estas fiestas, el Ministerio de Salud recomienda que las reuniones se realicen al aire libre o, de no ser posible, abrir puertas y ventanas para garantizar buena ventilación; respetar la distancia social sobre todo con las personas que pertenezcan a grupos de riesgo (mayores de 60 años, personas con patologías crónicas y embarazadas); reuniones con convivientes o grupo habitual de contacto; usar tapabocas y lavarse las manos; y no compartir vasos, cubiertos y utensilios. Asimismo, se insta a las personas con síntomas o diagnosticadas con Covid-19 a aislarse. "Será fundamental disminuir al máximo los riesgos que puede implicar un mayor contacto social, particularmente con personas que pertenecen a poblaciones con mayor vulnerabilidad". FALLECE TITA MERELLO Laura Ana Merello nació el 11 de octubre del año 1904 en San Telmo, Buenos Aires. Criada en un orfanato de Villa Devoto, Merello transcurrió una infancia sumida en la extrema pobreza y el trabajo en diversos oficios. A los 16 años debutó en la obra "Las vírgenes de Teres" en el Teatro Avenida, donde fue abucheada por el público: "no empecé por vocación, sino por hambre... Me costó trabajo aprender a vivir, pero aprendí a vivir, a leer, a pensar por mi cuenta." Más adelante, en el año 1923, debutó en el Teatro Maipo deslumbrando a los espectadores con su interpretación del tango "Trago amargo"de Rafael Iriarte y Julio Navarrine en la obra "Las modernas Scherezadas". En el año 1933 debutó en la gran pantalla protagonizando la película "¡Tango!" junto a Libertad Lamarque, Pepe Arias y Luis Sandrini. A ésta le siguieron "La fuga" (1937), "Filomena Marturano" (1950), "Arrabalera" (1950), "Los islero" (1951) y "Mercado de abasto" (1955), películas que la consolidaron como una de las más aclamadas actrices del país. En cuanto a la televisión, Merello debutó en la misma en el año 1962 en el programa "Tangos en mi recuerdo" luego fue comentarista del programa "Sábados circulares" y, en los años 70´, condujo "Conversando de todo con Tita." Por otra parte, compuso los tangos "Llamarada pasional", "Muchacho rana" y "Decime Dios dónde estás": "a todos los argentinos les pido que no se olviden de mí. Gracias por creer que fui algo más de lo que soy". Falleció en el año 2002 en Buenos Aires. SE LANZA "XMAS TIME OF THE YEAR" Un día como hoy en el año 2015, "Green Day" lanzaba el sencillo "Xmas Time of theYear". Compuesta por BillieJoe Armstrong, Mike Dirnt y TréCool, la canción fue lanzada tras 2 años de inactividad por sorpresa como regalo para los fans: "¡Feliz navidad! - ´Green Day.´"







Efemérides del día de la fecha, 24 de Diciembre

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar