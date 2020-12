El 24 y 31 de Diciembre el banco de sangre del Garrahan estará abierto

Papá Noel camina por el pasillo de entrada del Garrahan. A su alrededor, una decena de niños y niñas lo miran desconcertados. Un nene de 4 años se acerca corriendo para abrazarlo. Papá Noel se inclina entre risas y el chico lo abraza. Entre ademanes, chistes y la risa de los padres, el nene se pone serio, suelta su brazo izquierdo y le toma un mechón de barba a Papá Noel. Dice: "¡Papá, mirá! ¡Este es el Papá Noel de verdad! Marcelo Leguizamón hace siete años que todas las vísperas de Navidad viene al Garrahan a donar sangre y recorrer las salas de cuidado del hospital con la misión de sacarles una sonrisa a niños, niñas y familias a partir de regalos y juegos. Esta vez, y cerrando un año atípico, Papá Noel no pudo dar su paseo habitual por el Garrahan para saludar a los más chicos, pero eligió la oportunidad para invitar a la comunidad a acercarse a donar sangre y plaquetas en el momento más complejo para las reservas de este insumo vital para los pacientes. Estas fiestas, el Banco de Sangre del Garrahan estará abierto también el 24 y 31 de diciembre, de 7 a 13 horas, para recibir a quienes deseen donar sangre. "Es un gesto simple que se puede hacer por la comunidad hospitalaria que tanto hizo por los chicos y chicas durante este año", afirmó Leguizamón desde su puesto de donación del Banco de Sangre del Garrahan. Este Papá Noel solidario viaja desde José C. Paz a distintos lugares de Capital protagonizando distintas iniciativas solidarias como meriendas en comedores y entrega de regalos. "Abierto x Vacaciones" La sangre no se compra ni se fabrica. La única forma de obtenerla es a través de la donación voluntaria de las personas. Por eso, y para garantizar que la sangre y los hemoderivados necesarios en el hospital no mermen durante la temporada de verano, el Garrahan lanzó una nueva temporada de "Abierto x Vacaciones", una campaña organizada por el Banco de Sangre para promover la donación de sangre segura. Durante todas las vacaciones se pueden realizar donaciones de sangre en el Centro Regional de Hemoterapia del hospital, —ubicado en la calle 15 de Noviembre de 1889, número 2151— solicitando un turno previamente en www.garrahan.gov.ar/abiertoxvacaciones. El Banco de Sangre cuenta con todos los protocolos de cuidados para que la donación sea completamente segura. ¿Quiénes pueden donar? Toda persona que cumpla con las siguientes condiciones puede ser donante: - Tener entre 18 y 65 años. - Pesar más de 50 kilos. - Estar en buen estado de salud. - No padecer enfermedades que sean transmisibles por sangre. - No consumir drogas endovenosas. - No haberse realizado, en el transcurso del último año, tatuajes o piercings. - No haber tenido relaciones sexuales de riesgo incrementado. Requisitos en contexto COVID-19: - Si diste COVID-19 positivo, podés donar 14 días después del alta. - No podrás donar sangre si vivís con una persona activa de COVID-19 o si en los últimos 14 días estuviste en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19.



