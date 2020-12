El plantel entrenará por la tarde y luego viajará rumbo a Tucumán, donde el domingo visitará a San Martín por la quinta fecha del Torneo de Transición. El árbitro del encuentro será Mariano González. La pandemia ha generado un corrimiento significativo en el calendario del fútbol argentino. Esto ha generado que, en época de Fiestas, los planteles de las diferentes categorías estén en plena actividad. Y Villa Dálmine no es la excepción: el Violeta entrenará hoy, en la previa a Nochebuena, y mañana, en Navidad, no solo lo volverá a hacer, sino que además emprenderá viaje rumbo a Tucumán, donde el domingo enfrentará a San Martín. De acuerdo a lo planificado, la delegación Violeta arribará el sábado al mediodía al Jardín de la República. Luego del almuerzo y la siesta, tendrá un entrenamiento en tierras tucumanas para terminar de definir detalles antes de medirse con El Ciruja. El partido, correspondiente a la quinta fecha de la Zona B del Torneo de Transición de la Primera Nacional, se jugará desde las 21.30 horas en La Ciudadela con arbitraje de Mariano González (los asistentes serán Alejandro Schneller y Héctor Vallejos y el cuarto árbitro, Francisco Acosta). En este compromiso, el equipo de nuestra ciudad buscará su primer triunfo en el Torneo de Transición. Con dos empates (Sarmiento y Deportivo Riestra) y dos derrotas (Tigre y Atlético de Rafaela), los dirigidos por Felipe De la Riva se encuentran en el último lugar de la Zona B, ya sin chances de acceder a la final por el primer ascenso. Así, el entrenador comenzará en Tucumán a preparar el camino rumbo a los playoffs por el segundo ascenso. En ese aspecto tendrá dos bajas significativas (Juan Ignacio Alvacete y Catriel Sánchez son habituales titulares) y tampoco contará con Lucas Cuevas, pero no sorprendería que, luego de las flojas actuaciones ante Tigre y Rafaela, especialmente, De la Riva decida modificar el esquema táctico y dejar atrás el 3-4-2-1 que no ha respondido en competencia de la misma manera que lo había hecho en los partidos amistosos. Para confirmar esto todavía falta un largo trecho hasta el domingo. Antes, plantel y cuerpo técnico deberán atravesar una Navidad atípica, con entrenamiento y viaje a Tucumán incluido. PALABRA DE FEDE Luego del encuentro ante Atlético de Rafaela, el mediocampista Federico Recalde se mostró "triste por la derrota" y "por no haber podido revertir la situación" en la que había quedado el equipo tras la caída ante Tigre. "En la semana trabajamos para conseguir la victoria, pero no nos están saliendo las cosas. Somos los primeros que queremos revertir esta situación", señaló Fede en diálogo con FM Radio City. "Rafaela es un gran equipo, que llegó con un envión anímico muy importante. No nos sentimos tan superados a lo largo de los 90 minutos, pero nos abrieron el partido de pelota parada, como ante Tigre. Tenemos que trabajar más ahí, porque nos está costando caro", agregó el jugador más regular que ha tenido el Violeta en estos primeros cuatro encuentros del Torneo de Transición. Y ya pensando en lo que se viene, Recalde señaló: "Estos tres partidos que nos quedan por delante (San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza y Defensores de Belgrnao) tenemos que prepararlos de la mejor manera, pensando en corregir los errores que venimos teniendo y para llegar de la mejor manera a la próxima instancia".

“ESTOS TRES PARTIDOS QUE NOS QUEDAN POR DELANTE TENEMOS QUE PREPARARLOS DE LA MEJOR MANERA", SEÑALÓ FEDE RECALDE. FASE CAMPEONATO – FECHA 5 DOMINGO - 17.10 horas: Atlanta vs Temperley / Diego Ceballos - 17.10 horas: Atlético de Rafaela vs Gimnasia (M) / Gerardo Méndez Cedro - 21.00 horas: Estudiantes (RC) vs Ferro Carril Oeste / Lucas Novelli - 21.30 horas: San Martín (T) vs Villa Dálmine / Mariano González LUNES - 17.10 horas: Deportivo Riestra vs Sarmiento / Yamil Possi - 17.10 horas: Platense vs Agropecuario / Yael Falcón Pérez - 21.30 horas: Deportivo Morón vs Estudiantes (BA) / Lucas Comesaña MARTES - 19.20 horas: Tigre vs Defensores de Belgrano / Pablo Giménez FASE REVÁLIDA – FECHA 5 DOMINGO - 17.10 horas: Barracas Central vs Gmo Brown (PM) / Pablo Dóvalo - 17.10 horas: Almagro vs All Boys / Sebastián Zunino - 17.10 horas: Gimnasia (J) vs Instituto / Rodrigo Rivero - 19.10 horas: Belgrano vs Nueva Chicago / Nazareno Arasa - 19.10 horas: Indep. Rivadavia vs San Martín (SJ) / Adrián Franklin - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Alvarado (MdP) / Fabricio Llobet LUNES - 17.10 horas: Santamarina vs Brown (A) / Jorge Broggi MARTES - 17.10 horas: Quilmes vs Chacarita / Andrés Gariano

Primera Nacional:

Villa Dálmine se prepara para una Navidad atípica

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar