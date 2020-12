Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 24/dic/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 24/dic/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

BOCA SEMIFINALISTA Con goles de Eduardo Salvio y el colombiano Sebastián Villa (de penal), Boca Juniors venció anoche 2-0 como local a Racing Club (fue titular el campanense Leonardo Sigali) y revirtió la serie que había comenzado 0-1 abajo en Avellaneda. Así, el Xeneize se metió en las semifinales de la Copa Libertadores de América, instancia en la que se medirá con Santos: el duelo comenzará el miércoles 6 de enero en La Bombonera y se definirá el miércoles 13 en Brasil. La otra semifinal la disputarán River Plate y Palmeiras: el martes 5 de enero jugarán en cancha de Independiente de Avellaneda, mientras el martes 12 lo harán en Brasil. NO LE ALCANZÓ Defensa y Justicia venció ayer 2-1 a Estudiantes de La Plata en un partido pendiente de la Copa de la Superliga que definía ubicaciones para la clasificación de los certámenes continentales. La victoria no le alcanzó al Halcón, que igualó la línea de puntos de Vélez Sarsfield, pero no pudo meterse en la próxima Copa Libertadores por diferencia de gol (necesitaba ganar por cuatro tantos de diferencia). En el Pincha fue el último partido de Leandro Desábato como DT: tras su salida, Pablo Quatrocchi será el entrenador interino, mientras el club trata de arreglar la llegada de Ricardo Zielinski. NEWELLS, A SEGUNDA En la reanudación de la Copa Argentina, Newells derrotó ayer 2-0 a Sportivo Peñarol de San Juan con goles de Sebastián Palacios y Enzo Cabrera en el Estadio Único de San Nicolás. Así, La Lepra avanzó a la segunda ronda del certamen, instancia en la que se medirá con Sarmiento de Junín. GANÓ EL REAL Ayer culminó la 15ª fecha de La Liga de España: Real Madrid venció 2-0 como local a Granada y volvió a alcanzar a Atlético de Madrid en lo más alto de la tabla con 32 unidades (el Colchonero tiene dos juegos pendientes). En tanto, Celta de Vigo igualó 1-1 con Getafe y cortó su racha de cuatro victorias al hilo con Eduardo Coudet como DT. Mientras que Guido Rodríguez convirtió el gol de la victoria de Betis, que superó 1-0 a Cadiz. El certamen español se reanudará el martes 29. GOL DE LAUTARO Por la 14ª fecha de la Serie A de Italia, Inter le ganó ayer 2-1 como visitante a Hellas Verona con un tanto del argentino Lautaro Martínez. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó para llegar a la punta, dado que Milan venció 3-2 a Lazio y se mantuvo un punto por encima de su clásico rival. El campeonato italiano se reanudará recién el 6 de enero. LIGUE 1 En Francia se jugó ayer íntegramente la 17ª fecha del campeonato: Lyon le ganó 3-0 a Nantes y sigue compartiendo la cima junto a Lille, que venció 3-2 a Montpellier. Ambos suman 36 puntos, uno más que Paris Saint Germain, que goleó 4-0 a RC Strasbourg. TIGRES CAMPEÓN Tigres de México se coronó campeón de la Concachampions al vencer 2-1 en la final a Los Angeles FC. En el elenco mexicano fueron titulares el arquero Nahuel Guzmán y el mediocampista Guido Pizarro. En semifinales, Tigre había eliminado a Olimpia de Honduras, conjunto dirigido por Pedro Troglio que tuvo una actuación histórica en este certamen.



24 de Diciembre de 2020

