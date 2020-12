Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 24/dic/2020. Más de "Locales - Deportes" en Edición del jueves, 24/dic/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Deportes: Primera Nacional:

Como primera medida quiero decir que, el fin de semana la navegación y la pesca se vio muy complicada por los vientos y las fuertes ráfagas que se ocasionaron. Se pudo pescar en arroyos y canales y solo a río abierto, en algunos sectores al reparo del viento. Otra de las cosas a tener en cuenta es que, se está pescando mucho mejor en horarios nocturnos que diurnos, por la noche los piques y capturas parecen ser mucho más efectivos para todas las especies. Paraná Guazú embarcado: Sin muchas variaciones la boga sigue siendo la vedette del Guazú. Los portes siguen muy entremezclados, es decir, muchas chicas y medianas, pero siempre presentes las parrilleritas bogas que promedian los dos kilos y medio y algo más. Como siempre la recomendación es llevar una buena variedad de carnadas para esta especie ya que no todos los días está tomando maíz fermentado y mazas. La variada con presencia y buenas capturas de bagres amarillos y blancos, pati de muy buenos portes reitero muchos de entre los dos y cuatro kilos y algunos porteñitos. Las carpas en la mayoría de los casos siguen saliendo desde los cuatro a cinco kilos para arriba. Las tarariras continúan habiendo muchas entre los juncales las que están tomando, bagres amarillos en filet o soquete, también rodajas de anguilas. Recordemos que esta especie se encuentra en veda desde el 1º de Noviembre hasta el 1º de Enero de 2021. Los Dorados siguen y se ven cazando en algunos sectores de correderas se les puede hacer un intento con morenas, anguilas o bagres amarillos. Muelles y costas: Mucha cantidad de respuestas y piques de bogas, pero hay que seleccionar muchas chicas y medianitas, los muelles que se los mantienen cebados tienen ventajas. Siempre se cuenta con respuestas y capturas de bagres, pati de muy buenos portes y algunos porteñitos, pocas carpas pero de las buenas. Siendo lo mejor en horarios nocturnos. Reitero y les recuerdo de llamar y hacer las reservas antes de viajar a los recreos y camping de la zona, ya que están trabajando la mayoría con reservas anticipadas y al 50% de su capacidad. Doradito: Respuestas por la noche de tarariras y dorados. Recordemos la veda de la tararira hasta Enero 2021. Continúan presentes bagres amarillos y blancos, pati y algunos porteñitos y bogas chicas. Isla Botija / Puerto Constanza: Buenas respuestas de tarariras sabiéndolas buscar al igual que de dorados y algún cachorro de surubí, bagres amarillos, pati de muy lindos portes, alguna captura de bogas y carpas pero muy esporádicamente. Pasaje Talavera: Continúa firme la boga por el Talavera como en la mayoría de los pesqueros muchas medianas y chicas, algunas que califican para la parrilla, se dan algunos días con maíz fermentado y distintos tipos de mazas, pero en algunos otros días con daditos de salamín o caracol y en muchos casos los encarnes realizados con lombrices y en otros rodajas de anguilas. Siempre está la posibilidad de dar con algún buen ejemplar de pati, bagres amarillos y blancos, tarariras en sectores playos y de juncales. Los ejemplares muchos superaron los dos kilos de peso, utilizar rodajas de anguilas en los anzuelos es infalible, rodajas de bagres amarillos, bagres amarillos en filet o en soquetes, dorados algunos cazando en la zona. Paraná Bravo: Excelente para bogas, pati y bagres amarillos de excelentes portes, algunas carpas pero grandes arriba de los cuatro a cinco kilos, lo mejor de la pesca pasa por la noche. Paraná de las Palmas zona Campana- Zárate: También el Palmas estuvo muy complicado por los vientos, pero buscando el reparo en alguna de sus curvas más allá que la navegación estuvo muy complicada, se pudieron dar con muy lindas bogas, carpas y en la variada bagres amarillos, pati y algún porteñito. Complicado para las tarariras y dorados por el viento solo se los pudo ubicar dentro de canales y arroyos este fin de semana, con la presencia y captura de algún lindo cachorro de surubí. El amigo y colaborador Emir Ricciardi desde City Bell La Plata me dice: "Hola Luis María bueno era para comentarte muy brevemente lo acontecido aquí en nuestra querida región de Ensenada y de Berisso. En lo que respecta a los clubes de pesca tanto Club municipalizado, Club Río de la Plata, Club Universitario y en lo que respecta a la especie de variada de cuero, variada de piel, variada de fondo sigue sin mejorar como en semanas anteriores. Muy poca pesca, se extraen solamente algunos bagrecitos chiquitos, porteños y nada más. Durante el horario diurno la pesca realmente es mala, mejora solamente en la última hora de la tardecita y la noche, ahí sí con bagres blancos, amarillos y algunos pati. En lo que respecta a la carpa esta semana no ha sido de lo mejor, muy pocas carpas que se trajeron de buen porte pero pocas con masa. En lo que se refiere a la especie boga muy pocas han salido, bogas de quinientos a ochocientos gramos, con salamín y con maíz remojado en vainillin y almíbar, hay que cebar mucho la región de pesca, en cuanto al dorado salieron algunos todos comiendo abajo a fondo. Acá tuvimos una bajante muy importante: viento pampero del Oeste. Limpió el agua, gracias a Dios ya no hay agua verde y el dorado estuvo comiendo pero abajo, encarnando casi siempre con bagrecitos amarillo. Esta fue la mejor carnada y también el porteño. En lo que se refiere a la pesca de costa en Punta Lara, ha sido muy pobre durante el horario diurno solamente de noche se pesca muy bien, mejora notablemente con bagres blancos amarillos, pati y carpas. En Berisso, más precisamente en la escollera de la Isla Paulino, aquí la pesca de bogas sigue siendo muy interesante, salen bogas de kilo y medio, kilo ochocientos, a dos kilos de peso, con salami y con masa cebando mucho la región donde uno ejerce la pesca con maíz. En lo que respecta al dorado, salieron algunos pero comiendo abajo, trabajo mucho mejor la línea de fondo que el bollón y la bajada de acero e incluso también mejor que el artificial, comió abajo el dorado de dos kilos y medios tres kilos de peso, doradillos también encarnando con bagrecito amarillo o porteño. Bueno esto ha sido todo desde aquí Luís María, quiero desearte a vos a todo el grupo que compone Semanario del Pescador y a todos los pecadores que tengan una feliz Nochebuena y Feliz Navidad, Emir Ricciardi desde aquí de la vecina localidad de City Bell La Plata". El amigo y colaborador Eduardo Gambini desde el Sur de Santa Fe me comenta: "Luís María qué tal cómo te va, bueno un saludo para vos un saludo para todos los amigos pescadores que escuchan tu programa Eduardo Gambini de acá del sur de Santa Fe para contarte un poquito las novedades que tenemos. Bueno en Villa Cañas laguna La Soraida pesquero Luís Rovea está habilitada la pesca para todo el país. De viernes a lunes puede venir gente de cualquier lado, lo mismo que los alojamientos están recibiendo también pescadores de todo el país. Se está dando pesca de pejerrey a la mañana temprano. Linda pesca, buenos tamaños pero son muy pocas horas las de pesca o sea hay que entrar a la mañana muy temprano tipo 6 de la mañana y se pesca generalmente hasta las 10 u 11 de la mañana dependiendo del día que toque y la temperatura que hace". El amigo Víctor Flores desde La Paz Entre Ríos esto me dice: "Una buena semana de pesca, con linda variedad de especies, dorados, algunos cachorros, tarariras, patíes, corvinas de río, manguruyúes, rayas, moncholos, bogas, etc. Se pescó en todas las modalidades, mayormente con señuelos, haciendo trolling, también baitcast, al golpe con carnada y fly cast. Se utilizó morenas, cascarudos, trozos de sábalos y palometas. El río sigue bajo, está en los 1,90 mts. El agua está clara en los 25º de temperatura". En nuestro programa televisivo Nº 859 de esta semana continuamos con la segunda parte de nuestra salida de pesca al Río Alférez Nelson Tomás Page y como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2020 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Por las noches excelentes portes de pati como este de 4 kg por el Bravo además de bogas.



