Entre jueves y viernes Campana sumó un total de 36. Zárate registró 19 en el mismo período, mientras que Exaltación de la Cruz notificó 8. Escobar sumó 63 y Pilar 145. Un moderado pero marcado incremento de casos ya parece estar registrándose en toda nuestra región. Entre jueves y viernes Campana sumó un total de 36, todos informados ayer. En Pilar, la cifra en igual período fue de 145. El Municipio de Campana no difundió su parte habitual con el estado diario de la pandemia el día de Nochebuena. Por lo tanto, se desprende que los casos detectados el jueves fueron incluidos en los 36 del día viernes. El número de infecciones nuevas en un día es el más alto desde el 29 de octubre (esa fecha fueron 55). Al mismo tiempo, el parte de ayer no informó nuevos recuperados ni fallecidos. Hasta ahora, la pandemia de coronavirus de Campana acumula 4.188 casos: 236 activos, 3.838 recuperados y 114 fallecidos. El 24 se registraron en Zárate 14 nuevos casos de coronavirus y 18 recuperados. Un día después esas cifras fueron 5 y 10 para las respectivas variables. De esta manera, el vecino distrito posee 372 infecciones en curso, 3.224 altas médicas y 125 vecinos que perdieron la vida a raiz del COVID-19. Todavía hay 224 casos pendientes de confirmación. Escobar informó 63 casos en las últimas 48 horas. El jueves fueron un total de 45 infecciones nuevas, 30 altas médicas y una persona fallecida, mientras que el viernes se notificaron 18 casos y 21 recuperados. Así, el distrito de la flor acumula 1.193 casos activos, 8.418 recuperados y 264 fallecidos, para un total de 9.875 casos de COVID-19 destectados desde marzo. En Exaltación de la Cruz se identificaron 8 nuevos casos entre jueves y viernes: 3 el día de Nochebuena y 5 en Navidad. Además, fueron 4 las altas médicas otorgadas. El distrito reúne 52 casos activos, 1.010 recuperados y se mantiene con 26 fallecidos. Por último, Pilar reveló una fuerte suba de casos, con 73 y 72 infecciones nuevas notificadas entre jueves y viernes, lo que hace un total de 145 en 48 horas. Además, informó que fueron otorgadas 130 altas médicas y que hubo un solo fallecido. En lo que va del año Pilar tuvo 14.534 casos de COVID-19, con 13.105 ya recuperados y 312 vecinos fallecidos. En tanto, son 1.117 las personas que todavían cursan la enfermedad. Durante el 24 y 25 no hubo partes oficiales del Ministerio de Salud de la Nación, lo que ocurre por primera vez en todo el 2020. La suspensión es inédita porque los informes se envíaban aún en feriados y fines de semana.







Coronavirus:

Se consolida el nuevo incremento de casos en Campana

