Mensaje de Luana Volnovich a jubilados de Campana

La titular del PAMI se comunicó en directo con ellos este 23, durante una reunión organizada por la Diputada Soledad Alonso y la Concejal Romina Carrizo.

Luego de los encuentros quincenales que a través de la plataforma Zoom la Diputada Provincial Soledad Alonso y la concejal Romina Carrizo mantuvieron a lo largo de la pandemia con diferentes referentes de los centros de jubilados de nuestra ciudad, este 23 por la tarde organizaron un encuentro presencial para cerrar el año que tuvo lugar en el Centro Ilusión de la 3era. Edad de la calle Liniers.

Con Cristina Auterelo como anfitriona, también estuvieron presentes Alina Gómez y Neme Scherj de la Asociación Civil "Las violetas"; Carlos Crotto de "Abuelos de Plaza España" y Juan González del centro de Jubilados de la calle Pueyrredón, además de Carlos Ortega, Secretario General del gremio de la ANSeS.

La sorpresa para los presentes fue cuando la Diputada Alonso anunció que faltaba una invitada, pero que se iba a comunicar de manera virtual: del otro lado del teléfono estaba Luana Volnovich, quien expresó: "Me dice Sole que estuvieron muy activos durante la pandemia (…) así que quería saludarlos a todos, decirles lo que en alguna otra ocasión he dicho a algunos afiliados nuestros y creo de corazón: los adultos mayores ha sido los héroes y las heroínas de ese año de pandemia, y han sido el ordenador social. Cada uno de nosotros hemos construido una ética de cuidado de nuestras familias y de nuestra comunidad para cuidar principalmente a nuestros adultos mayores, y eso permitió que nos cuidáramos cada uno de nosotros. Así que han sido un ejemplo. Y me parece que una sociedad que a veces ve a sus adultos mayores como una carga, que se transformen en un ejemplo, en ordenadores sociales, es reconocer absolutamente cierto. Ya está empezando a llegar la vacuna, y esperemos que el año que viene estemos acompañándolos desde PAMI, retomando la vida habitual si todo sale bien, y pasándola un poquito mejor. Feliz Navidad y un saludo para todos".