Algunos cortes de luz complicaron el festejo de Noche Buena

EDEN informó que en Alto Los Cardales se quemó un transformador. Además, hubo cortes puntuales en distintas áreas, aunque los problemas en el distrito no habrían sido generalizados. En el AMBA hubo interrupciones en el servicio de EDENOR. El 24 y 25 de diciembre se registraron problemas con el suministro eléctrico en distintas zonas del partido, complicando los festejos de Nochebuena y Navidad. De acuerdo a distintos reportes, que luego La Auténtica Defensa pudo confirmar con la empresa EDEN, en Altos Los Cardales hubo un apagón que comenzó en jueves por la noche y se extendió hasta la mañana de Navidad. El problema habría sido ocasionado por la quema de un transformador. El suministro fue restablecido el 25 por la mañana, según lo informado por la empresa. Además, EDEN confirmó que se registraron " algunos reclamos puntuales" de usuarios particulares en distintas zonas del partidos. Hacia la tarde de Navidad, había cinco denuncias pendientes de confirmación. Sin embargo, no se trataría de fallas de red generalizadas. Distinto ocurrió en el Área de Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde hubo importantes cortes del suministro, según los datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE). Solo durante la medianoche del jueves hubo 218 apagones. La mayor cantidad de afectados por estos apagones estuvo en la zona concesionada por la empresa Edenor: 181 casas no tuvieron suministro eléctrico a la medianoche. El partido bonaerense de La Matanza registró el 29 por ciento de los casos: en González Catán hubo una interrupción en el servicio de media tensión que afectó a cinco domicilios; mientras que en Villa Madero y Ramos Mejía 10 y 38 usuarios, respectivamente, sufrieron cortes en la red de baja tensión. En tanto, en el barrio porteño de Palermo se quedaron a oscuras 32 casas, así como en la vecina zona de Belgrano la situación afectó a siete. Merlo, con 29 cortes de luz; Tigre, con 23; Pilar, con 19; Morón, con 12; e Ituzaingó, con seis cortes de luz, completaron el mapa de afectados en el área a cargo de Edenor. Por su parte, 37 fueron los apagones en el territorio concesionado por Edesur, todas interrupciones en el servicio de baja tensión: 19 en la localidad de 9 de Abril, en el partido bonaerense de Esteban Echeverría; 13 en la Ciudad de Buenos Aires (12 en Parque Patricios y uno en otro barrio no especificado); y 5 en San Francisco Solano, en Quilmes. Edesur está en la mira del Gobierno nacional por el masivo corte de luz que ocurrió el martes y afectó a más de 1 millón de personas, además de generar un caos de tránsito por la cantidad de semáforos apagados y una interrupción momentánea del servicio de subtes en Capital Federal. Las autoridades entienden que de haber funcionado las protecciones durante el evento, la afectación no hubiera tenido esta magnitud, comprometiendo al 28 por ciento de la demanda total de la empresa. Por eso, estarían evaluando sanciones a la compañía de energía.



Algunos cortes de luz complicaron el festejo de Noche Buena

