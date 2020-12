José Abel Perdomo

Realmente este año que se está yendo ha sido tremendamente espantoso por culpa de un microscópico virus que empecinadamente se resiste a dejar de hacernos daño. Para colmo de males aparecieron dos nuevas cepas, una en el Reino Unido y otra en Sudáfrica que son más contagiosas aunque no más letales fundamentalmente en los jóvenes. La población está esperanzada con la llegada de las vacunas pero debemos tener en cuenta que la enorme tarea de aplicar las dos dosis necesarias a la mayor parte de los argentinos demandará algunos meses y recién entonces tendremos la esperada "inmunidad de rebaño" que nos permita empezar a hablar de la pos-pandemia. Pese al cansancio y al hartazgo, hasta que esto suceda resulta imprescindible extremar los cuidados para evitar lo que está sucediendo en gran parte del resto del mundo y de esa manera minimizar los contagios de una segunda ola que muy probablemente llegue a nuestro país donde el sistema sanitario está verdaderamente exhausto. Es verdaderamente indignante ver como gran parte de la oposición y la prensa canalla en su afán de conseguir adeptos emulan a Maquiavelo inundándonos de falsedades, también conocidas como "fake news" sin importarles las consecuencias que su conducta puedan causar en la población. Es preocupante observar como los contagios y las muertes han pasado a ser parte de las estadísticas sin tener real conciencia que son evitables dependiendo en gran medida de nuestro comportamiento social. Recordemos que para quién se contagia o muere la estadística es del 100%. En este sentido es indiscutible el papel que juegan los medios de comunicación y las redes sociales en ese comportamiento y la necesidad de extremar los recaudos necesarios si es que nos interesa la suerte de nuestros semejantes. En su desesperación por instalar la "grieta" en la pandemia, es por lo menos curioso ver como se habla de la vacuna rusa o china pero no de la yanqui o inglesa, en estos dos últimos casos se las nombra por los laboratorios que las producen. Es notorio el fenomenal lobby a favor de las grandes empresas privadas que están haciendo enormes negocios aprovechando las necesidades sanitarias de millones de personas sin que se pongan colorados. Se les nota demasiado. En esta campaña desbocada de la oposición y los medios hegemónicos en contra de los que ellos llaman "la vacuna rusa" resulta paradigmático observar como tergiversaron las palabras del presidente de la Federación Rusa Vladímir Putin. Si bien es cierto que lo dijo en ruso que es difícil de entender le hicieron decir lo que no dijo respeto a la vacuna Tengamos en cuenta que la vacuna Sputnik V es producida por el Centro Nacional Gamaleya de Epidemiología y Microbiología fundado en 1891 que goza de un enorme prestigio en el mundo entero. Debemos estar tranquilos porque cualquiera de las vacunas que se utilicen en nuestro país deberán ser autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) cuya eficacia nadie pone en duda. No es casual que se trate de demonizar a una vacuna producida por un instituto estatal como una manera de seguir instalando que los estados no deben intervenir en los negocios de los privados porque son "los mercados" los únicos que garantizan el bienestar de los pueblos. En este año que termina hemos podido comprobar que el neoliberalismo cuyo representante más numeroso en nuestro país es la alianza Juntos por el Cambio no cambia sino como el covid-19 va mutando pero en esencia es el mismo de siempre por lo cual debemos lograr que la mayoría de nuestro pueblo se pueda vacunar de ese otro virus y logre los anticuerpos necesarios para que esa otra pandemia que asoló por cuatro años a la Argentina no logre una segunda ola. Aunque dudemos que el 2021 sea mejor, por ahora ¡¡Juira 2020!!

