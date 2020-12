La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/dic/2020 Efemérides del día de la fecha, 26 de Diciembre







CHARLY GARCÍA PRESENTA "YENDO DE LA CAMA AL LIVING" EN FERRO Hace 38 años Charly García presentaba el disco "Yendo de la cama al living" (1982) en el estadio de Ferro Carril Oeste. A bordo de un Cadillac rosa, Charly arribó al estadio junto a Andrés Calamaro, Cachorro López, Gustavo Bazterrica y Willy Iturri. A pesar del calor agobiante aproximadamente 25 mil personas llenaron Ferro y disfrutaron uno de los recitales más recordados en la historia del rock nacional. El músico no sólo tocó canciones de su nuevo álbum sino que también interpretó sencillos de "SerúGirán", "La máquina de hacer pájaros", "Porsuigieco" y "Sui Generis"; abrió con "Pubis angelical" y continuó con "Canción de dos por tres", "No llores por mí, Argentina", "Desarma y sangra", "Marilyn, la Cenicienta y las Mujeres", "Cuando yo me empiece a quedar solo", "Los dinosaurios", "Vos también estabas verde" e "Inconsciente colectivo." Por otra parte, participaron del concierto Nito Mestre, León Gieco, Mercedes Sosa y Pedro Aznar; los teloneros fueron "Los Abuelos de la Nada" y "Suéter." Específicamente, en la interpretación de "No bombardeen Buenos Aires", se inició un show de proyectiles de utilería que impactaron en la escenografía de la reconocida artista plástica Renata Schussheim. Sobre el concierto, García le dijo a Juan Alberto Badía: "en el sentido estrictamente musical, no te puedo decir porque era tan grande el asunto y tan pesado que hubo algunos pequeños problemas técnicos que me distrajeron bastante. Como fenómeno y convocatoria, creo que fue lo mejor que hice." FALLECE GUILLERMO STÁBILE Guillermo Antonio Stábile nació el 17 de enero del año 1905 en Buenos Aires. Stábile inició su carrera futbolística en SportivoMetán, equipo en el que permaneció hasta cumplir los 15 años, y luego en Huracán, donde debutó en Primera División en la definición del Campeonato 1923; en el mismo, "El Globo" fue subcampeón al perder 2 a 0 frente a Boca. En el club de Parque Patricios, el jugador se convirtió en uno de los goleadores más destacados al convertir 104 goles en 128 partidos; asimismo, se consagró campeón de los Campeonatos 1925 y 1928. Dos años después, fue uno de los 11 jugadores que representaron al país en el Mundial Uruguay 1930; en el mismo, fue el máximo goleador. Su destacado desempeño le permitió continuar su carrera en Europa, donde vistió las camisetas del Genoa, Napoli yRed Star Saint-Ouen (Francia); en el año 1939 colgó los botines y debutó como entrenador del club francés, con el que logró el ascenso a Primera División;a su vez, retornó al país y logró salir subcampeón con Huracán ese año. Más adelante, se convirtió en una leyenda en Racing al darle a "La Academia" el tricampeonato (1949, 1950 y 1951) y estuvo a punto de quedarse con el Campeonato de Primera División 1952 pero por un punto River gritó campeón. Por otra parte, dirigió a la Selección y salió campeón de la Copa América en 6 ocasiones (1941, 1945, 1946, 1947, 1955 y 1957) y el Campeonato Panamericano de Fútbol en el año 1960. Falleció en el año 1966 en Bajo Flores, Buenos Aires. SE LANZA "DIFFERENT WORLD" Un día como hoy en el año 2006, "IronMaiden" lanzaba el sencillo "Differentworld." Perteneciente al álbum "A matter of life and death" (2006) y compuesta por Adrian Smith y Steve Harris, la canción es un homenaje a la banda "ThinLizzy": "es un tributo para ellos en cierto modo. Obviamente suena a ´IronMaiden´ pero simplemente evoca esa vibra de ´ThinLizzy´" expresó Harris.



