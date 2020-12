La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/dic/2020 Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el martes a Muñiz







Toda la fecha de la Zona Reválida se jugará en esa jornada desde las 17.10 horas. El árbitro será Fernando Cruz. La quinta fecha del Torneo de Transición de la Primera D comenzará mañana con acción de la Zona Campeonato y tendrá en cancha a Puerto Nuevo recién el martes. De hecho, todos los encuentros de la Zona Reválida se disputarán en esa jornada: el Portuario recibirá a Muñiz desde las 17.10 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco, con arbitraje de Fernando Cruz. Para el conjunto dirigido por Gastón Dearmas será su último compromiso del año como local y su anteúltima presentación, dado que en la sexta fecha quedará libre y, luego, en la séptima, visitará a Yupanqui. Para mantenerse con chances de llegar con posibilidades a esa última jornada, en esta quinta fecha, el equipo de nuestra ciudad necesita vencer a Muñiz y esperar que Juventud Unida no le gane a Central Ballester. Igualmente, el panorama del Auriazul para alcanzar la primera posición es sumamente complejo, porque en el mejor de los casos solo puede aspirar a igualar la línea de Argentino de Rosario y para ello debería superarlo en diferencia de gol cuando hoy el Salaíto tiene +5, mientras Puerto Nuevo acumula -3. Pero más allá de esto, Dearmas aprovechara estos últimos dos encuentros para seguir desarrollando al plantel que conformó para este certamen y que continuará en la próxima temporada. En ese sentido, el Portuario ha crecido en sus dos últimas presentaciones (victoria ante Juventud Unida y empate frente a Centro Español) y para recibir a Muñiz recuperará a Facundo Ibáñez (cumplió las dos fechas de sanción por su expulsión en Rosario).



KEVIN REDONDO, EL CAPITÁN PORTUARIO, EN ACCIÓN ANTE CENTRO ESPAÑOL (FOTO: GABRIEL PALLADINO PARA PRENSA PUERTO NUEVO). ZONA CAMPEONATO - FECHA 5 DOMINGO: 17.10 horas: Claypole vs Lugano / Wenceslao Meneses LUNES: 17.10 horas: Liniers vs Deportivo Paraguayo / Juan Robledo MARTES: 17.10 horas: Sp. Barracas vs Def. de Cambaceres / Brian Rodríguez Libre: Atlas. ZONA REVÁLIDA - FECHA 5 MARTES - 17.10 horas: Central Ballester vs Juventud Unida / Martín Molina - 17.10 horas: Yupanqui vs Centro Español / Nicolás Mastroeini - 17.10 horas: Puerto Nuevo vs Muñiz / Fernando Cruz Libre: Argentino de Rosario

Primera D:

Puerto Nuevo recibirá el martes a Muñiz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar