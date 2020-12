La Auténtica Defensa. Edición del sábado, 26/dic/2020 Breves: Deportivas

26 de Diciembre de 2020







DEBUTÓ CAMPAZZO El cordobés Facundo Campa-zzo debutó oficialmente en la NBA y se convirtió en el décimo tercer argentino en jugar en la mejor liga del mundo. El base de la Selección Argentina sumó 3 puntos (convirtió el único triple que lanzó) en 8 minutos durante la derrota de su equipo, Denver Nuggets, frente a Sacramento Kings por 124 a 122 en tiempo suplementario. Anoche, al cierre de esta edición, Denver realizaba su segunda presentación de la temporada frente a Los Angeles Clippers. POCHETTINO AL PSG Pese a la victoria del último fin de semana por 4-0 sobre el RC Strasburgo por la Liga de Francia, Paris Saint Germain decidió la destitución del entrenador Thomas Tuchel cuando restaba medio año para la finalización de su contrato. Su reemplazante será el argentino Mauricio Pochettino, quien fue jugador del equipo parisino entre 2001 y 2003 (sumó 81 partidos y 4 goles). Será su cuarta experiencia como entrenador después de sus pasos por Espanyol de Barcelona (2009-2012), Southampton (2013-2014) y Tottenham (2014-2019). CUARTOS DE FINAL Hoy comenzarán los Cuartos de Final de la Primera A del Torneo Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA): Boca Juniors (1º de la Zona A) se medirá con Platense (2º B) desde las 17.10 horas; UAI Urquiza (1º B) jugará ante Gimnasia de La Plata (2º A) también desde las 17.10; y San Lorenzo (1º C) se enfrentará con Racing Club (2º D) a partir de las 20.00. Mañana domingo se jugará el último partido de esta fase: River Plate (1º D) será local ante Independiente (2º C) desde las 9 de la mañana. PREMIER LEAGUE Este sábado comienza la 15ª fecha de la Premier League con seis partidos, todos con transmisión de ESPN: Leicester vs Manchester United (9.30), Aston Villa vs Crystal Palace (12.00), Fullham vs Southampton (12.00), Arsenal vs Chelsea (14.30), Manchester City vs Newcastle (17.00) y Sheffield United vs Everton (17.00). VA A AUSTRALIA El suizo Roger Federer, ganador de 20 títulos de Grand Slam, se inscribió en el Abierto de Australia 2021, certamen programado entre el 8 y 21 de febrero. De esta manera, a sus 39 años y luego de dos operaciones de rodilla, Federer volverá a la acción, justamente, en el último torneo en el que compitió en forma oficial, en enero 2020.



Breves: Deportivas

26 de Diciembre de 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar