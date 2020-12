Desde las 21.30 horas enfrentará a San Martín como visitante. De la Riva realizaría tres cambios y modificaría el esquema táctico. En busca de su primera victoria en este Torneo de Transición de la Primera Nacional, Villa Dálmine se presentará esta noche como visitante frente a San Martín de Tucumán por la quinta fecha de la Zona B de la Fase Campeonato. El Violeta llega a este encuentro después del duro golpe que le dejó la derrota ante Atlético de Rafaela como local, tanto por el resultado como por la pobre actuación que mostró el equipo conducido por Felipe De la Riva. Por ello, el entrenador, que ya había mostrado su disconformidad por el rendimiento de sus dirigidos ante Tigre, dispondrá hoy un cambio de esquema táctico: dejará atrás el 3-4-2-1 y pasará a un 4-4-1-1. En esta variante, los detalles más significativos serían que solo utilizaría dos marcadores centrales, que el juvenil Valentín Umeres jugaría suelto como mediapunta y que Sergio Sosa se convertirá en el reemplazante del lesionado Catriel Sánchez. En tanto, por los costados, De la Riva presentará tándems: Facundo Lando y Laureano Tello jugarán por derecha, mientras Facundo Rizzi y Tomás Garro lo harán por izquierda, al tiempo que Saúl Nelle y Federico Recalde se mantendrán como "doble 5" en el centro de la cancha. Así, quienes dejarán el once titular serán Francisco Manenti, Enzo Fernández y el mencionado Sánchez, mientras que Juan Ignacio Alvacete y Lucas Cuevas quedaron fuera de la convocatoria por cuestiones de índole física. Con estas variantes, la formación del Violeta para esta noche será: Juan Marcelo Ojeda; Facundo Lando, Maximiliano Pollacchi, Maximiliano García, Facundo Rizzi; Laureano Tello, Saúl Nelle, Federico Recalde, Tomás Garro; Valentín Umeres y Sergio Sosa. La lista de convocados para este encuentro se completa con Lucas Bruera, Francisco Manenti, Eduardo Vallejos, Franco Marchetti, Franco Costantino, Enzo Fernández y el juvenil Lucas Cajes (categoría 2000; primera citación). Por su parte, San Martín también llega a este compromiso complicado por los resultados: en cuatro encuentros solo cosechó una victoria (1-0 a Defensores de Belgrano como visitante por la segunda fecha) y sufrió tres caídas. Así, al igual que Villa Dálmine, también quedó muy lejos en la pelea por el boleto a la final por el primer ascenso. Además, El Ciruja estará buscando hoy su primer triunfo como local en este certamen: sin la posibilidad de llenar sus tribunas, La Ciudadela ha perdido fuerza y, en este Torneo de Transición, el Santo cayó allí tanto ante Tigre como frente a Atlético de Rafaela. Igualmente, la dupla que conforman Sergio Gómez y Favio Orsi cuenta con un plantel con muchos jugadores de renombre a pesar del éxodo que sufrió San Martín durante el largo parate por la pandemia. Especialmente de mitad de cancha hacia adelante, con figuras como Juan Imbert, Ricardo Noir, Facundo Melivilo, Claudio Mosca, Gonzalo Rodríguez y Ramiro Costa, entre otros. Además, hoy volverán a estar disponibles los marcadores centrales Joaquín Varela y Juan Orellana, quienes fueron expulsados frente a La Crema y ya cumplieron sus respectivas sanciones. El encuentro comenzará a las 21.30 horas y será dirigido por Mariano González, quien estará acompañado por los asistentes Alejandro Schneller y Héctor Vallejos y el cuarto árbitro Francisco Acosta.

EL PLANTEL VIOLETA ENTRENÓ AYER POR LA TARDE EN LAS INSTALACIONES DEL CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN.





SERGIO SOSA SERÁ EL REEMPLAZANTE DEL LESIONADO CATRIEL SÁNCHEZ EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 13. En 12 partidos, Villa Dálmine ganó 2 veces, San Martín venció en 6 ocasiones y se registraron 4 empates. El Violeta marcó 13 goles, mientras el Santo anotó 19. EN CAMPANA. Jugaron 5 veces: Villa Dálmine ganó 1 vez (6 goles) y San Martín obtuvo 3 victorias (9 goles). Empataron el encuentro restante. EN TUCUMÁN. Jugaron 7 partidos: Villa Dálmine ganó 1 vez (7 goles) y San Martín logró 3 triunfos (10 goles). Igualaron 3 veces. EL ULTIMO ENCUENTRO. El domingo 16 de febrero de 2020, por la 17ª fecha de la pasada temporada, San Martín se impuso 2-1 en Campana con goles de Juan Imbert y Rodrigo Moreira en la parte final del segundo tiempo. Villa Dálmine ganaba desde el primer tiempo por el tanto de Brian Orosco. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 28 de agosto de 2019, por la 2ª fecha de la Primera Nacional 2019/20, San Martín se impuso 1-0 con un agónico cabezazo de Luciano Pons. APOSTILLAS: Villa Dálmine acumula 5 encuentros sin victorias ante San Martín con 2 empates y 3 derrotas. Como local, suma 3 partidos sin ganar con un empate y dos derrotas. Y como visitante, 3 cotejos sin ganar, con 2 empates y una derrota. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: EL EMPATE VISITANTE DE 2018 El 6 de mayo, por la primera fase del Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, Villa Dálmine igualó 3-3 como visitante frente a San Martín, que así avanzó a la siguiente ronda beneficiado por "la ventaja deportiva" con la que contaba por haber terminado en mejor ubicación durante el campeonato. SAN MARTÍN (3): Ignacio Arce; Rolando Serrano, Esteban Espínola López, Ismael Benegas, Maximiliano Martínez; Walter Busse, Alejandro Altuna, Juan Galeano, Matías García; Gonzalo Rodríguez y Claudio Bieler. DT: Rubén Forestello. SUPLENTES: Cristian Correa, Francisco Oliver, Diego Martinez, Lucas Bossio, Damián Arce, Sergio González y Franco Costa. VILLA DÁLMINE (3): Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Marcos Martinich, Leandro Sapetti; Ramiro López, Gonzalo Papa, Marcos Rivadero, Federico Jourdan; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. DT: Felipe de la Riva. SUPLENTES: Sebastián Blázquez, Renzo Alfani, Nicolás Cherro, Federico Recalde, Horacio Falcón, Francisco Nouet y Favio Durán. GOLES: PT 10m Pablo Burzio (VD) y 24m Marcos Rivadero (VD). ST 27m Franco Costa (SM), 36m Claudio Bieler (SM), 39m Ramiro López (VD) y 48m Juan Galeano (SM). CAMBIOS: ST Costa x Serrano (SM), 22m Falcón x Jourdan (VD), 32m Cherro x Burzio (VD), 38m Durán x Martinich (VD), 40m S. González x Espínola López (SM) y 49m Bossio por Rodríguez (SM). AMONESTADOS: Serrano y Martínez (SM). Flores y Perafán (VD). EXPULSADO: ST 31m Cristian González (VD). CANCHA: San Martín. ÁRBITRO: Pablo Echavarría. RAFAELA VA POR OTRO PASO Además de San Martín vs Villa Dálmine, hoy se disputará otro encuentro de la Zona B de la Fase Campeonato. Y será uno clave: el líder Atlético de Rafaela (10 puntos) recibirá a Gimnasia de Mendoza (5) desde las 17.10 horas. En caso de ganar, el conjunto dirigido por Walter Nicolás Otta dará otro paso importante en su afán de llegar a la final por el primer ascenso. Por su parte, el elenco mendocino se jugará su gran chance de meterse en la pelea después del empate 1-1 con Tigre de la fecha anterior. La programación de esta Zona B se completa con Deportivo Riestra vs Sarmiento (lunes 17.10 horas) y Tigre vs Defensores de Belgrano (martes 19.20). En tanto, por la Zona A Campeonato hoy se medirán: Atlanta vs Temperley (17.10) y Estudiantes de Río Cuarto vs Ferro Carril Oeste (21.00). Y mañana lunes se medirán Platense vs Agropecuario (17.10) y Deportivo Morón vs Estudiantes de Buenos Aires (21.30). En la Fase Reválida, la quinta fecha de la Zona A se jugará hoy íntegramente: Barracas Central vs Guillermo Brown (17.10), Belgrano vs Nueva Chicago (19.10), Independiente Rivadavia vs San Martín de San Juan (19.10) y Mitre vs Alvarado (21.00). Mientras en la Zona B este domingo se medirán Almagro vs All Boys (17.10) y Gimnasia de Jujuy vs Instituto (17.10). Mañana lo harán Santamarina vs Brown de Adrogué y el martes, Quilmes vs Chacarita.

Primera Nacional:

Villa Dálmine juega esta noche en Tucumán

