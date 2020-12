Con 19 años y en su primer año de facultad, se anotó en un concurso en la Escuela Argentina de Moda, donde se presentaron 260 prototipos. El campanense quedó primero entre los diez finalistas y después se llevó el primer puesto. El Covid-19 obligó a repensar en poco tiempo pero con máxima urgencia todos los sistemas de lo común: el espacio público, las instituciones de la salud, la Educación. En este caso para Santiago Banno (19), nacido en nuestra ciudad, fue un año de cambios pero con resultados satisfactorios. Se anotó en un concurso que organizó la Escuela Argentina de Moda, quedó dentro de los 10 finalistas y logró su primer puesto. En dicho evento participa cualquier persona que quiera, pero "dentro de la cursada en diseño nos enseñan sobre la importancia de la sustentabilidad en la Moda y tenemos que presentar un trabajo en el que diseñemos a base de materiales reciclados, y una vez terminado si queremos podemos presentarlo en el concurso", contó en una charla con La Auténtica Defensa. Su diseño está inspirado en la incidencia de los fenómenos climáticos en el medioambiente, y está hecho a base de más de 150 bolsas plásticas, sachets de leche y cubiertos descartables. Utilizó materiales plásticos ya que tardan mucho tiempo en biodegradarse, y además "son cosas que se desechan diariamente en mi casa y quería encontrarles un uso". Mucha felicidad y emoción sintió el joven. Se presentaron 260 prototipos, quedó entre los 10 finalistas y obtuvo el primer puesto; "no esperaba estar seleccionado en el primer año de la carrera, y mucho menos ganar el concurso". "Mis deseos por querer ganar el concurso me motivaron a aprender de forma autónoma sin importar todo lo que eso implicaría, esfuerzo, trabajo y tiempo". Fue una posibilidad muy grande la de mostrar su diseño en un desfile y además participar en una exposición en Galerías Pacífico. Significa "muchísimo para mi carrera como diseñador". Haciendo un balance de año asegura que al principio se sintió muy desmotivado e inseguro por cómo iba a poder encarar la carrera. Al no poder asistir de manera presencial le impedía adquirir y aprender todos los conocimientos necesarios para poder realizar el "prototipo". Se inclinó por la carrera de Diseño de Indumentaria porque la moda siempre le interesó y además empezó a ver que había más salida laboral de lo que él creía. Para Santiago este año fue de muchos logros, personal y técnico, esperando que el próximo año pueda seguir creciendo y algún día convertirse en el profesional que quiere ser.



Santiago Banno Utilizó materiales plásticos ya que tardan mucho tiempo en biodegradarse.





Santiago para su diseño se inspiró en la incidencia de los fenómenos climáticos en el medioambiente.







Un buen comienzo:

Santiago Banno ganó el primer premio de un concurso de diseño sustentable

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar