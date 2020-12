La presidenta del Concejo Deliberante cumplió un año en la titularidad del cuerpo y destacó el trabajo que se realizó aún en un especial. Fue un año histórico en el HCD en materia de digitalización e implementación de políticas de género. Marina Casaretto cumplió un año como presidenta del Concejo Deliberante de Campana y en una entrevista exclusiva repasó el trabajo que realizó durante este para acercar el Legislativo a los vecinos y para continuar con la actividad de forma normal, aún a pesar de la pandemia. En este sentido, resaltó que la institución "pudo funcionar de manera presencial con todos los protocolos y cuidados para prevenir contagios" de la enfermedad que mantiene en vilo al mundo entero. - ¿Cuáles fueron las decisiones políticas que se ejecutaron para que las sesiones puedan seguir adelante? -Fuimos uno de los pocos HCD que continuó trabajando con normalidad pese a la pandemia que transformó nuestras vidas. Las sesiones se llevaron a cabo de manera presencial, aplicando las medidas sanitarias preventivas. Se colocó un dispenser de alcohol en gel en el recinto, se distanciaron las bancas y se realizó una higiene constante antes y después de cada concurrencia de personas. Sin duda, este fue un año de crecimiento para el HCD. Pese al contexto que atravesamos, se logró mantener el funcionamiento y el desarrollo del cuerpo en la ciudad. - Cuando asumiste a la presidencia, pregonaste un HCD de puertas abiertas y cercano al vecino, ¿Qué acciones se llevaron a cabo en ese sentido? -Al inicio de mi gestión, apunté a generar un Concejo Deliberante del que los vecinos se sientan parte, porque en mi rol de concejal siempre me dio la sensación de que esto no ocurría. Por ello, actualizamos de forma activa las redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) y la página web con información, secciones de trabajo y consulta para los concejales, con información actualizada. Además, en el contexto de pandemia, las sesiones se realizaron sin público presencial, pero eso no impidió que los vecinos no puedan seguir minuto a minuto la actividad legislativa. Se mejoró el streaming en Youtube y se difundió cada link de transmisión, aumentando así más del 20% de la audiencia con respecto al año anterior. Por otra parte, se realizó un novedoso ciclo llamado "Cultura en el Concejo" que contó con varias ediciones que estuvieron a cargo de artistas locales. Esto permitió que los vecinos puedan conocer el recinto donde los concejales desarrollan los debates y nacen los proyectos para la ciudad. También se invitaron a los vecinos a participar de charlas abiertas online sobre política y actualidad con reconocidas figuras del ámbito nacional. Esto nos permitió continuar activos y cercanos a los campanenses. - En cuanto a lo institucional ¿Qué medidas se realizaron para optimizar los recursos? -Por primera vez, el HCD utilizó más del 40% de la partida destinada para higiene y limpieza. No sólo sirvió para abastecer la higiene de los baños sino también para llevar adelante los protocolos de prevención contra el Covid-19. Además, se gastó sólo un 25% en papel de oficina de la partida destinada a ese fin. Este ahorro se produjo gracias a la digitalización de archivos y el control del consumo diario que permitió mejorar la comunicación con el Tribunal de Cuentas y el envío de documentación de manera online. Y en cuanto a la partida destinada a obras se utilizó el 100% de la misma. Después de más de 15 años sin recibir mejoras, en el HCD se realizaron trabajos de reparación de techos, pintura y mejoras de oficinas, trabajos eléctricos, iluminación, señalización, entre otras. También se activó un nuevo Digesto que cuenta con una plataforma que permite realizar la búsqueda de Ordenanzas por número, palabras claves, años o categorías. - Las políticas de género fueron un gran avance dentro del cuerpo ¿Cuáles fueron? -Sí, creo que pudimos avanzar en un año mucho más que en toda la historia del cuerpo, en ese sentido. El HCD aplicó un decreto, por el cual, todos los proyectos, notas, documentos y material escrito que se elabore en el cuerpo, deberá contemplar el lenguaje con perspectiva de género. Además, los integrantes del Concejo realizaron una Capacitación lanzada por la Dirección General de Igualdad de la Cámara baja, que surgió a raíz de un convenio que firmé con la Cámara de Diputados de la Nación. También brindamos herramientas en el marco de la Ley Micaela. Sumamos a la página web del cuerpo una pestaña con toda la información sobre la normativa que busca prevenir la violencia por razones de género. Allí, los vecinos pueden leer información general y la ley provincial, a la cual Campana está adherida, que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Otra de las medidas fue la conformación del Consejo de Género y Violencia Familiar del HCD, que tiene el objetivo de planificar y proponer políticas públicas con perspectiva de género en forma integral e interdisciplina-riamente, tendientes a lograr la igualdad entre los géneros. -El balance en general ¿es altamente positivo? -Si, estoy muy contenta del trabajo que pudimos llevar a cabo, con todo el equipo de la presidencia, con el acompañamiento de la secretaria, Cristina del Marmol, y de todos los concejales. Quiero seguir trabajando en 2021 para seguir acercando el Concejo a los vecinos y para que más campanenses puedan conocer el trabajo que se realiza y puedan también sumar sus ideas.

