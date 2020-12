P U B L I C







La historia atribuye la frase "Alea iactaEst" a Julio Cesar, luego de haber cruzado el Rubicon y daba comienzo a la larga guerra civil contra Pompeyo y los optimates. Si bien la frase seria de Menandro, con el sentido de "los dados están echados (esperemos ahora la suerte)" fue a César que quien se le da su autoría en la mayoría de los relatos. Ahora bien, días atrás mientras estábamos todos atentos a la llegada de la Vacuna Sputnik V, sus efectos, su efectividad y todo el show mediático que acarreaba; en forma silenciosa y casi en penumbras las comisiones competentes de la Cámara de Diputados dieron sanción al Dictamen de Mayoría del FdT y sus aliados (con 42 votos a favor y 38 en contra) para llevar adelante la modificación de la fórmula de aumentos para los Jubilados y Pensionados de ANSeS y otros beneficiarios. Así las cosas, el próximo martes se tratará en el recinto la nueva fórmula sobre la cual ya me explaye en su oportunidad, pero ahora si creo que debo decir ALEA IACTA EST o los dados están girando, esperemos ver los resultados. Anticipo que nada es absoluto en las cuestiones sociopolíticas dado que el humor social lo modifica todo, pero desde mi análisis, entiendo que salgo DISCRECIONALIDADES ABSOLUTAS Y CONTUNDENTES, los beneficiarios NO LOGRARAN recomposiciones adecuadas en sus haberes mensuales. Ojalá no esté en lo cierto, y de ser así oportunamente lo asumiré, pero a priori todo demuestra que, los beneficiarios con haberes que se encuentren apenas sobre la mínima ya no tendrán posibilidad de equiparar la pérdida del poder adquisitivo y del bienestar que sufrieron INTENCIONALMENTE, durante este año 2020. Aseguro que fue intencional, dado que mientras expusimos la realidad en la pérdida del poder adquisitivo y el bienestar, el Gobierno AJUSTO el gasto del sistema previsional, generándose así una marcada reducción en las prestaciones previsionales que debía afrontar el Gobierno Nacional, dando como RESULTADO un AHORRO FISCAL a costa y a CARGO DE LA CLASE PASIVA que no solo hará un guiño al FMI para este año sino también para el año próximo. En resumen, el ahorro fiscal a cargo de los Jubilados y Pensionados. Mientras los dados siguen girando, generando angustias, broncas e impotencias en los beneficiarios; mientras otros se llenan sus bocas y odios diciendo que esta nueva fórmula hará maravillas; mientras esperamos que las vacunas contra el COVID 19 funcionen; y mientras esperamos que el año próximo nos depare mejor vivir; también esperemos a ver los resultados, y que no sean los aquí pronosticados para que todos los jubilados y pensionados entren en un mar de tranquilidad al tener en clara la situación económica, pero por sobre todo que los haberes logren generar un bienestar en ellos y por sobre todo una calidad de vida digna.

Jubilaciones y Pensiones; "Alea Iacta Est" (¡Y veremos que deparan los dados!)

Por Dr. Mariano D. Raineri

