El año que nos desafiamos como equipo

Más allá de decir algo que todos sabemos y sentimos, de lo difícil y doloroso que fue este 2020, año de incertidumbres, de perdidas, de enfrentar lo desconocido y de una gran crisis socio económica, desde la Secretaría, nos propusimos que tenía que ser un año de acompañamiento, que nos sientan cerca, de ponernos más que nunca en el lugar del otro, de ver y sentir sus necesidades. Llamamos a más de 16.000 personas sospechosas o confirmadas de Covid para ponernos a disposición y acercarles lo que les hiciera falta. La gran crisis económica nacional hizo que tuviéramos que estar al lado de la gente más vulnerable, asistiendo con comida, materiales de limpieza, remedios, etc. y colaborando con las organizaciones de la sociedad civil, para llegar juntos a más personas. Pero como creemos que de las crisis no se sale sólo asistiendo, sino dando herramientas, lanzamos el Termina la Secundaria y Termina la Primaria. Así como estuvo el operativo Detectar para Covid, hicimos el Operativo Detectar Educación, yendo casa por casa a difundir estos programas. Ya hay más de 380 personas cursando. También armamos la Academia Campana Emprende para reforzar el desarrollo de las habilidades emprendedoras. Para los chicos y chicas, se presentó un año totalmente distinto, se quedaron sin su escuela, sin sus maestros ni profes. Armamos 24.000 bolsas de alimentos por mes para entregar en las escuelas a falta del comedor. Nos empezamos a preparar para el tan ansiado regreso a clases, poniendo a punto las escuelas y lanzando junto a Salud, el plan de vacunación en las plazas para que los chicos y chicas lleguen con la vacunación al día. Sabemos que la virtualidad ayudó, pero no alcanzó. Por eso, nos propusimos brindarles otras oportunidades educativas recreativas a través de las Juegotecas Educativas de todos los viernes en las plazas y la colonia en Puerto Nuevo para los más chicos en enero y parte de febrero, Verano Joven para los adolescentes y la colonia virtual, por temas de cuidado, para las personas con discapacidad y los adultos mayores. También estuvimos acompañando y conteniendo a los Adultos Mayores con el programa Acá Estoy, haciendo mandados, llevando comida, charlando por teléfono y armando una cadena larguísima de WhatsApp donde compartieron desde recetas hasta sentires. Y en noviembre, apenas se pudo, les ofrecimos Volver al ruedo, un espacio de reencuentro, todos los jueves, en la plaza Italia para disfrutar a través del teatro, de la gimnasia tranquila, del baile y de charlas de salud. Después de casi un año sin actividad física, tan importante para el desarrollo psíquico y físico, en enero vuelven las escuelas deportivas presenciales, porque hasta ahora llegamos con la propuesta virtual de Movete en casa. Quisimos que también la cultura estuviera presente, y así vimos como explotó la inscripción en los talleres virtuales. Ahora retomamos los presenciales y prepárense para la temporada de verano del Teatro Pedro Barbero. Qué lindo es volver a ver como disfruta la gente de los ensayos de nuestra orquesta al aire libre y las familias, con los juegos recreativos y los shows de todos los sábados en la Costanera. Este año, todos sabemos que el aislamiento no favoreció la detección y las denuncias de la violencia de género ni del maltrato infantil. Por eso, nuestros equipos estuvieron trabajando articuladamente más que nunca para acompañar, asesorar y proteger. Esperamos haber estado a la atura de este contexto difícil y distinto. Sepan que pusimos todo de nuestra parte. Y para el 2021, vamos a seguir trabajando para seguir creciendo como personas y como sociedad, poniendo el foco en la educación, la capacitación para el trabajo, la cultura y el desarrollo integral de todos y cada uno. Les deseo un Feliz Año Nuevo.

Elisa Abella - Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura

El año que nos desafiamos como equipo

Por Elisa Abella

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar