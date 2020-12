Campana registró otros 25 casos de coronavirus

Es la cuarta cifra más alta en lo que va del mes. En tanto, se reportaron 50 nuevas altas médicas. El número de víctimas fatales no ha aumentado en cinco días. Las autoridades sanitarias de nuestra ciudad informaron este sábado que fueron detectado 25 nuevos casos de COVID-19, por lo que el número de infecciones en lo que va de la pandemia ascendió a 4.213. De ese total, 1.080 son pacientes que todavía cursan la enfermedad, 3.888 se tratan de altas médicas y 114 son los fallecidos desde marzo. Es importante aclarar que no se trata en todos los casos de personas que hayan vivido efectivamente en Campana: en algunos, las víctimas tenían radicado su domicilio en la ciudad pero no residían en ella. Los indicadores de esta semana parecen referir una pandemia en ascenso. El promedio de casos diarios de los últimos siete días pasó de 10,4 el domingo a 16,4 en el día el ayer. Además, los 5 casos notificados este sábado representan la cuarta cifra más alta en lo que va del mes: solo fue superada el sábado 12, cuando se informaron 26 casos; el lunes 21, cuando fueron 32; y el último viernes, día que se confirmaron 36. La buena noticia es que el número de víctimas fatales se mantiene estable desde el martes, con 114 decesos a producto del COVID en lo que va del año. Así, la tasa de mortalidad descendió de 2,76 el domingo a 2,71 en el día de ayer. Escobar sigue siendo el distrito de la región con más casos positivos activos: con los 17 nuevos confirmados ayer, suma 1.183 personas que cursan la enfermedad. Además, 8.445 altas fueron notificadas (27 este sábado) y 264 muertes, para un total de casos desde marzo de 9.892. En Pilar, la escalada de casos -había registrado 145 entre jueves y viernes - frenó este sábado, cuando fueron informados 20 positivos y 56 recuperados. Además, este partido confirmó un nuevo fallecido. Así, Pilar reúne 14.554 casos en lo que va del año, de los cuales 1.080 siguen activos, 12.161 son altas médicas y 313 representan los casos fallecidos. Por su parte, Exaltación de la Cruz confirmó tres nuevos casos de COVID-19, en un parte que no arrojó recuperados ni tampoco fallecidos. El distrito tiene 57 pacientes aun cursando la enfermedad, 1.010 recuperados y 26 decesos. La vecina ciudad de Zárate sorprendió este sábado al no notificar ningún caso nuevo y 16 recuperados. El distrito, que venía mostrando un moderado repunte en los contagios, quedó así con 356 casos activos, 3.240 recuperados y 125 fallecidos. Todavía se espera el resultado de 254 análisis. Ayer fueron confirmados 3.713 nuevos casos de COVID-19 en la Argentina. Durante los días 24 y 25 de diciembre se notificaron 10.689 casos. Con estos registros, suman 1.578.267 positivos en el país, de los cuales 1.402.227 son pacientes recuperados y 133.539 son casos confirmados activos. En las últimas 24 horas, se notificaron 79 nuevas muertes, son 43 hombres y 36 mujeres. Entre el 24 y 25 de diciembre han sido registradas 108 personas fallecidas. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 42.501. Ayer fueron realizados 14.984 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 4.661.855 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 102.736 muestras por millón de habitantes.







